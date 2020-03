Maximilian Schachmann dankt Peter Sagan na etappezege: “Hij heeft me gered” maandag 9 maart 2020 om 08:06

Maximilian Schachmann heeft logischerwijs een goed gevoel overgehouden aan zijn etappezege in Parijs-Nice, gisteren in Plaisir. “Anderen waren meer aan het afzien, dus dat gaf vertrouwen.”

“Ik ben erg blij met deze overwinning”, liet Schachmann weten, nadat hij iets ten westen van Parijs zijn eerste zege van het seizoen binnengesleept had. De Duitse kampioen wist uit de problemen te blijven in de etappe die geteisterd werd door wind en regen, sprong in de laatste vijf kilometer samen met Dylan Teuns naar koplopers Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot toe en timede uiteindelijk zijn sprint perfect.

“Eigenlijk had ik wat geluk, want bij de beslissende waaiervorming zat ik op een verkeerseiland aan de andere kant, dus ik ging bijna als laatste de waaier in. Ik slaagde er stap voor stap in terug in positie te komen en wil het team bedanken voor het werk. Op een gegeven moment hielp Peter (Sagan, red) me en hij heeft me echt gered. In de finale verrichtte Felix (Großschartner) fantastisch werk.”

Afzien

Dat het zijn eerste echt zware wedstrijd was, vertelde Schachmann. “Ik wist niet precies hoe mijn vorm was. Mijn benen voelden een beetje pijnlijk in de finale, maar ik zag dat de anderen meer aan het afzien waren, dus dat gaf vertrouwen. Ik had een goede start van het seizoen. Ik miste de etappezege in de Volta ao Algarve op een paar centimeter, dus het is leuk om hier wél te winnen.”

Vandaag start de Duitse kampioen in de leiderstrui, als de tweede etappe naar Chalette-sur-Loing op het programma staat. Doel voor de komende ritten is het verdedigen van de koppositie in het algemeen klassement. Schachmann: “Om de leider te zijn geeft een geweldig gevoel en ook verantwoordelijkheid, maar we gaan zeker ons best doen. We hebben een geweldig team hier.”