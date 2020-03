Maximilian Schachmann opent Parijs-Nice met zege zondag 8 maart 2020 om 15:02

Maximilian Schachmann heeft de openingsetappe van Parijs-Nice gewonnen. De coureur van BORA-hansgrohe versloeg Dylan Teuns (Bahrain McLaren), Tiesj Benoot (Team Sunweb) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) in de eindsprint. De Duitse wegkampioen is ook de eerste leider in de Franse WorldTour-koers.

Coronadreiging of niet: in Frankrijk werd de eerste rit van Parijs-Nice afgewerkt. In en om Plaisir stond er een etappe van 154 kilometer op het programma. De naam van de start- en finishplaats mocht er dan een zijn om vrolijk van te worden, dat kunnen we niet zeggen van de weersomstandigheden. Vooral in de finale werd de karavaan geteisterd door de regen, de wind en de koude. Op het programma stonden drie beklimmingen van derde categorie, met de Côte de Neauphle-le-Chateau op slechts vijf kilometer van de aankomst.

Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot begonnen met een kleine voorsprong aan deze kasseienhelling. Een groep achtervolgers was niet ver weg en op weg naar de finish kwamen Dylan Teuns en Maximilian Schachmann aansluiten. Benoot probeerde het met een late uitval in de slotkilometer, maar dit leverde geen succes op. Teuns ging vervolgens de sprint aan, maar Schachmann wist hem eenvoudigweg te passeren.

Franse kopgroep kansloos

De etappe werd in de eerste uren gekleurd door Jonathan Hivert (Direct Energie) en Romain Combaud (Nippo-Delko One Provence). Dit Franse duo viel al na enkele kilometers aan en ze kregen de vrijheid van het peloton. Na negen kilometer, toen Hivert de volle punten opraapte op de Cote des Mesnuls, hadden de twee al twee minuten voorsprong. De maximale voorgift was bijna het drievoudige, maar dankzij de werken van Deceuninck-Quick Step was de voorsprong op honderd kilometer van de finish alweer minder dan een minuut.

De Belgische ploeg zag een mogelijkheid om het peloton uiteen te rijten en in deze opzet slaagde de formatie ook. Onder meer Richie Porte en Pierre Latour werden in verlegenheid gebracht, al zouden ze spoedig weer terugkeren. Na 75 kilometer waren Combaud en Hivert eraan voor de moeite, al pakte laatstgenoemde ook bij de tweede klim van de dag de volle buit mee. Toen Hivert voor de tweede maal bij de kraag werd gevat ging de etappe echt los.

Peloton breekt, Benoot en Alaphilippe tonen zich

De karavaan werd opgeschrikt door een valpartij van Romain Bardet en Warren Barguil op zo’n zestig kilometer van de streep. De Franse klassementsmannen kropen op de fiets, maar het ging allerminst van harte. Ze zouden in ieder geval de slag missen, want vooraan reden zestien man weg: Nairo Quintana, Connor Swift (Arkéa-Samsic), Olivier Le Gac, Rudy Molard (Groupama-FDJ), Felix Großschartner, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Cyril Lemoine (Cofidis), Nikias Arndt, Tiesj Benoot, Cees Bol, Soren Kragh Andersen (Sunweb), Krists Neilands (Israel-Start Up Nation) en Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept).

In Montainville, op dertig kilometer van het einde, lag een bonificatiesprint. Benoot en Alaphilippe grepen dit moment aan om weg te rijden. Naderhand hielden de twee hun benen niet stil, ze besloten om door te rijden. Ze pakten al snel een halve minuut en even leek het erop dat ze met z’n tweeën om de zegebloemen zouden strijden. Daarachter hield enige tijd enkel Ivan Garcia (Bahrain McLaren) de gang erin, maar in de finale kwam de meute toch weer dichterbij.

Schachmann wint na achtervolging met Teuns

Bij het opdraaien van het smalle kasseienklimmetje hadden de achtervolgers Benoot en Alaphilippe in het vizier. Op de steentjes reden Schachmann en Teuns weg in de achtervolging op de twee vooraan. Met nog twee kilometer te gaan kwamen ze aansluiten, waardoor het een vierstrijd werd om de dagzege. Benoot speelde op de verrassing onder de vod, maar hij werd ingerekend door Alaphilippe, die daarmee wel zijn eigen glazen ingooide voor de sprint.

Daarachter was het Teuns die vanuit derde positie aan de sprint begon, maar deze inspanning kwam te vroeg. Schachmann ging in de laatste meters erop en erover. Teuns en Benoot vervolledigden de top drie, een leeggestreden Alaphilippe moest genoegen nemen met plek vier. Cees Bol won de sprint van de om en nabij dertigkoppige groep der achtervolgers en hij werd als vijfde geklasseerd.