Maurits Lammertink kan bij medische goedkeuring blijven bij Intermarché-Wanty-Gobert

Als hijzelf, zijn familie en de doktoren het verantwoord vinden, dan kan Maurits Lammertink zijn aflopende contract bij Intermarché-Wanty-Gobert verlengen. Dat vertelt performance manager Aike Visbeek in een uitgebreid interview met WielerFlits. “We geven hem die kans en wij steunen hem daarin”, zegt de sportief eindverantwoordelijke bij de Belgische WorldTour-formatie.

De 31-jarige Lammertink werd afgelopen zomer – kort nadat hij hoorde dat hij als laatste was afgevallen voor de Tour de France – in zijn woonplaats Hengelo aangereden door een scooter. In levensbedreigende toestand werd hij naar het ziekenhuis van Enschede gereden, waar een levensreddende operatie de druk op zijn hersenen verminderde. Een lange revalidatie volgde en dat verliep aanvankelijk moeizaam. Woensdag kwam echter naar buiten dat Lammertink grote stappen maakt en inmiddels weer voorzichtig traint.

“Als Maurits gezond is en hijzelf, zijn familie en de doktoren vinden het verantwoord om te koersen, dan gaan we zijn contract verlengen. Hij heeft een periode gekend waarbij de vooruitgang vrij traag ging. En nu heeft hij een fase achter de rug waarin het een stuk sneller gaat. Dat wil zeggen dat hij nu zelf buiten kan trainen. Anderzijds is het ook nog weer zo dat hij nog geen auto mag rijden. Maar we beginnen intussen voorzichtig optimistisch te worden”, vertelt Visbeek. Lammertink zit momenteel in zijn tweede jaar bij het WorldTour-team.

