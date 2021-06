Maurits Lammertink in het ziekenhuis na aanrijding met scooter

Bij een aanrijding met een scooter is Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert) gewond geraakt. Dit meldt zijn vrouw aan Tubantia.

Lammertink was op dinsdag een ijsje aan het halen in Hengelo, toen hij door een scooter werd aangereden. Er kon snel eerste hulp worden verleend. Vervolgens werd Lammertink met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij vannacht geopereerd. “Inmiddels is hij, op momenten dat hij wakker is, aanspreekbaar”, schrijft de Twentse krant. Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang Lammertink uit de roulatie is.

De 30-jarige Lammertink is bezig aan zijn tweede seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Daarvoor reed hij voor Katusha Alpecin, Roompot-Oranje Peloton, Jo Piels en Vacansoleil.