Schedelbasisfractuur en gebroken kaak voor Lammertink

Er werd enige tijd gevreesd voor het leven van Maurits Lammertink, maar inmiddels is zijn situatie stabiel. Dat meldt Tubantia twee dagen na de botsing die Lammertink had met een scooter. Wel wacht de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert een lange revalidatie, omdat hij een schedelbasisfractuur, een gebroken kaak en een sleutelbeenbreuk heeft overgehouden.

Nadat Lammertink met zijn familie een ijsje was gaan halen bij ijssalon Van der Poel in Hengelo werd hij geschept door een scooterrijder. Het hersenletsel dat hij opliep zorgde ervoor dat een acute operatie nodig was. Dit om de bloedingen, die leidden tot hoge druk in zijn hersenen, te stoppen. Bij de ingreep werd volgens Tubantia een deel van de schedel van Lammertink verwijderd om de druk af te laten nemen.

Naast het hersenletsel heeft de 30-jarige renner ook een schedelbasisfractuur, een gebroken kaak en een sleutelbeenbreuk waar hij van zal moeten revalideren. Momenteel is zijn situatie stabiel en is hij buiten levensgevaar. De spier- en zenuwfuncties van Lammertink zijn in orde, waardoor hij ook al wat heeft kunnen praten.

Over de duur van de revalidatie van Lammertink kan men in het ziekenhuis nog niets zeggen.