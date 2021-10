Herstellende Maurits Lammertink kan weer trainen: “Een ongelofelijke progressie”

Het gaat steeds beter met Maurits Lammertink. De coureur van Intermarché-Wanty-Gobert is nog altijd aan het revalideren na een zware aanrijding met een scooter, maar kan inmiddels weer trainen, zowel in de sportschool als op de fiets. Dat laat zijn ploeg vandaag weten via social media.

Lammertink werd dinsdag 22 juni in het Overijsselse Hengelo door een scooterrijder aangereden, terwijl hij met zijn vrouw en hun twee kinderen een ijsje ging halen. In allerijl werd hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Daar werd vastgesteld dat zijn sleutelbeen, kaak en gehoorgang gebroken waren. Ook had hij een schedelbasisfractuur opgelopen. Door een medische ingreep om de druk op zijn hersenen te verminderen, werd zijn leven gered.

Begin september verbleef de 31-jarige Lammertink nog altijd in een revalidatiecentrum in Enschede om te herstellen van de zware blessures. De Nederlander had het toen nog over een ‘traag en moeilijk herstelproces’, maar twee maanden later ziet de wereld er weer helemaal anders uit. Lammertink boekt volgens zijn werkgever Intermarché-Wanty-Gobert een ‘ongelofelijke progressie, wat mogelijk is door geweldige steun en onvoorstelbaar veel wilskracht’.

Maurits Lammertink has resumed physical training, bike riding & full time daddy 😃 Tremendous progress has been made on his long way back to fitness, possible thanks to great support and an immense power of will ❤️ pic.twitter.com/2Ber1hB07L — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) October 27, 2021