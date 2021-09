Maurits Lammertink na ongeluk: “Nog een lange weg te gaan, maar we blijven moedig”

Maurits Lammertink verblijft nog altijd in een revalidatiecentrum in Enschede om te herstellen van de zware blessures die hij opliep aan een aanrijding met een scooter. “Helaas hebben we vastgesteld dat we ons bij een traag en moeilijk herstelproces moeten neerleggen”, aldus de coureur van Intermarché-Wanty-Gobert.

Hersenletsel, een sleutelbeenbreuk en een gescheurde pees in de schouder. Daarvan is Lammertink nog altijd aan het revalideren na het ongeluk dat op 22 juni plaatsvond. “Ik verlang heel erg om opnieuw te fietsen, maar zowel de gevolgen van mijn hersenletsel als schouderblessure laten het me nog niet toe”, vertelt hij. De renner uit Twente loopt bij een fysiotherapeut en een osteopaat. “Volgens de artsen verloopt het herstel volgens het boekje.”

Het hersenletsel gaat echter met pieken en dalen, laat Intermarché-Wanty-Gobert weten. “De aanwezigheid van het nog niet opgeloste bloed in de hersenen veroorzaakt een vertraagde informatieverwerking en een verstoring van de taalfuncties. Zo heb ik het moeilijk om woorden te vinden, zinnen op te bouwen of een verhaal te lezen en begrijpen”, aldus Lammertink, die dinsdag zijn 31ste verjaardag vierde.

‘Vooruitgang geeft ons moed’

“Gelukkig gaat het op de lange termijn steeds beter. Een aantal weken geleden kon ik bijvoorbeeld slechts een halve pagina lezen en nu lukt het om er vijf te doen. Deze vooruitgang geeft ons moed. Het is een raadsel of ik weer exact dezelfde persoon als voorheen zal worden, maar de artsen hebben ons toevertrouwd dat ik in het dagelijkse leven weer optimaal zal kunnen functioneren”, laat hij weten.

“En fietsen, want dat is wat ik het allerliefste doe en erg naar uitkijk”, zegt Lammertink. “Ik probeer op de Elite-rollen te rijden en ik heb zelfs onder begeleiding van mijn familie een rondje op de stadsfiets gemaakt. We hebben nog een lange weg af te leggen vooraleer ons gezin het ongeluk verwerkt heeft en ik volledig hersteld ben, maar we zijn en blijven moedig.”