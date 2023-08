Nick Doup • maandag 28 augustus 2023 om 20:57

Matti Breschel over doorbraak Marijn van den Berg: “Hij heeft zijn niche gevonden”

Interview Marijn van den Berg beleeft dit seizoen zijn doorbraak op het hoogste niveau. In januari behaalde hij namens EF Education-EasyPost zijn eerste profzege en in de Ronde van Polen schoot hij voor het eerst raak in de WorldTour. Ploegleider Matti Breschel is onder de indruk van de Nederlander, die in de Vuelta zijn debuut in een grote ronde maakt. “Dit jaar heeft hij bergop echt stappen gemaakt, dus ik denk dat hij zijn niche gevonden heeft”, zegt hij tegen WielerFlits.

In de vijfde etappe van de Ronde van Polen was het ‘eindelijk’ raak voor de 24-jarige Van den Berg. In een etappe met meer dan 3.000 hoogtemeters en een finale op een klim van 2,3 kilometer aan 4% sprintte hij naar zijn eerste overwinning op het hoogste niveau. Heuvelspecialisten als Matej Mohoric, João Almeida en Michal Kwiatkowski liet hij in de sprint achter zich alsof het niets was. Andere sprinters waren toen al gelost.

“Op een bepaalde manier verrast hij mij nog wel”, vertelt Matti Breschel, ploegleider bij EF Education-EasyPost, over Van den Berg. “Het was echt een heel mooie overwinning. Marijn is nog jong en maakt heel veel progressie. Maar we weten dat hij tot de beste U23-renners behoorde toen hij nog bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ reed. Vorig jaar zat hij er altijd bij in de sprintetappes, en dit jaar heeft hij bergop echt stappen gemaakt. Dus ik denk dat hij zijn niche gevonden heeft.”

‘Marijn komt bovendrijven als het echt lastig is’

“Hij is meer een punchy sprinter. Hij komt bovendrijven als het echt heel lastig is, zoals in een etappe met 3.000 hoogtemeters. Dat past meer bij hem dan dat hij een pure sprinter is”, aldus de Deense oud-wielrenner die in 2008 een Vuelta-etappe won en ook tweede werd op het WK van 2010.

De vergelijking met Michael Matthews wordt dan al snel getrokken. “Misschien is hij nog meer een sprinter dan Matthews”, denkt Breschel. “Maar het gaat nog altijd om de benen die je hebt als je wil winnen, zoals in Polen. Hij werd daarvoor ook al een keer tweede in een hectische, vlakke sprint achter Olav Kooij. Hij kan het allebei, maar een zware koers past nog beter bij hem.”

Nu de coureur uit De Meern, jongere broer van Lars van den Berg, zijn zege in de WorldTour binnen heeft, is de vraag wat zijn volgende stap is. “Dat is een goede vraag. Hij moet zich blijven ontwikkelen op de onderdelen waarin hij al heel goed is, om zo een nog sterkere renner te worden. Dat kan door zware wedstrijden te rijden”, aldus zijn ploegleider.

Vertrouwensboost

“Als hij de Vuelta op een goede manier kan uitrijden, dan krijgt hij die ene procent extra erbij. Stap voor stap, maar wel zorgvuldig, gaat hij sterker worden”, voorspelt Breschel. In de Ronde van Spanje gaat er wel gekeken worden naar Van den Berg. “We weten dat hij het in zich heeft. Zijn zege in Polen was echt een boost voor zijn vertrouwen, want het niveau was daar erg hoog en er waren veel goede sprinters.”

“Hij rijdt nu de Vuelta in de wetenschap dat hij die gasten kan verslaan. Hij heeft met zijn sprint na een lastige koers een goed wapen in huis.”