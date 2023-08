Eerste WorldTour-zege voor Marijn van den Berg in Polen: “Op deze zege had ik niet gerekend”

Video

Marijn van den Berg boekte vanmiddag een knappe zege in de Ronde van Polen. De coureur van EF Education First-EasyPost overleefde meerdere heuvels en bleek daarna in Bielsko-Biala veruit de rapste van het peloton. “Ik wist dat als ik zou overleven, mijn kansen groter zouden worden. De echte sprinters zaten er namelijk niet meer bij.”

“Ik heb er echt voor gevochten”, gaat de Nederlandse etappewinnaar verder in het flashinterview. “Maar ik had vertrouwen. Dinsdag ging het al goed, al wist ik dat het woensdag wel echt lastig zou worden. Het ging echter heel goed en het is altijd leuk om te winnen. Dat Olav Kooij (die dinsdag de rit won, red.) en ik hier nu allebei een rit winnen, is extra speciaal. We hebben allebei een geschiedenis met zegevieren in Polen, omdat we allebei bij de beloften de Orlen Nations Grand Prix hebben gewonnen.”

Ook legde de Nederlander uit De Meern nog even uit waarom het peloton het in de laatste kilometers nog even rustig aan deed: “Er was een crash met een motard op de rotonde, waardoor het peloton daarna even wat rustiger reed. Het ging trouwens alsnog hard, hoor.”

Lees ook: Marijn van den Berg wint met overmacht op lastige aankomst in Ronde van Polen

Voor de camera van WielerFlits vertelt Van den Berg nog: “Op deze zege had ik niet gerekend. Het was op het einde nog een beetje beuken met Mohoric, maar ik wist dat ik rap was tegen deze mannen. Ik ging vroeg aan en dan voelt tweehonderd meter nog best lang.”

Van den Berg mag het nu laten zien in de Vuelta. De mensen zullen dan naar hem kijken. “Dat vind ik niet erg. Eigenlijk is het iets positiefs”, eindigt hij.