Nick Doup • dinsdag 29 augustus 2023 om 23:01

Marijn van den Berg na val in kansrijke positie: “De wonden vallen mee”

De schade valt mee bij Marijn van den Berg na zijn valpartij in de finale van de vierde etappe van de Vuelta a España 2023. De Nederlandse sprinter van EF Education-EasyPost nam te veel risico in een linkerbocht en kwam daardoor ten val. “Het gaat wel oké”, laat hij weten in een korte reactie aan WielerFlits.

“Ik voelde me echt goed”, aldus Van den Berg. In de finale van de etappe naar Tarragona had hij op 20 kilometer van de meet al de sprint in het peloton gewonnen bij de tussensprint. In de eindsprint positioneerde de sprinter van EF zich goed en draaide hij als eerste een snelle haakse bocht in, maar hij ging te hard en kon de bocht niet houden. Eindstand schoof hij onderuit en was hij kansloos voor de ritzege.

Juan Sebastián Molano, die door de val van Van den Berg als eerste uit de bocht kwam, wist op de oplopende aankomst uiteindelijk tweede te worden. Alleen Kaden Groves kon hem nog voorbij. Marijn van den Berg bleef met een 143ste plaats en dus met lege handen achter. Ook in het puntenklassement liep hij averij op, omdat hij buiten de punten bleef. Zijn achterstand op Groves is nu 51 punten (75 om 24 punten).

“Ik ben superteleurgesteld”, schreef Van den Berg al op sociale media. Maar hoe is het fysiek met hem? “De wonden vallen mee. Hopelijk kan ik een beetje herstellen en dan ga ik er weer voor”, is hij strijdbaar voor woensdag, als in de etappe naar Burriana weer een sprinterskans wacht.