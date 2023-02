Mathieu van der Poel en Wout van Aert; wereldtitel cross meer prestige dan waarde

Analyse

De beste veldrijders zijn momenteel ook de heersers op de kasseien in het voorjaar. Met de spannende driestrijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock leeft het veldrijden de afgelopen winters enorm op. Maar, waar vorig jaar Van Aert het WK veldrijden links liet liggen om in de Vlaamse klassiekers optimaal te presteren, is het nu titelverdediger Pidcock die om dezelfde reden de titelstrijd in Hoogerheide overslaat.

WielerFlits sprak met diverse economen, marketeers en teammanagers om een beeld te krijgen wat de waarde van een wereldtitel veldrijden is in vergelijking met de winst in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

Juist in deze dagen leeft het WK veldrijden in Hoogerheide enorm op door de onderlinge strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Toch staat een wereldtitel veldrijden volgens Daam van Reeth, professor aan de economische faculteit van de KU Leuven en een expert in de sporteconomie, helemaal niet in verhouding tot winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

Van Reeth: “Mocht Wout van Aert nooit Roubaix of Vlaanderen winnen, dan ben ik er vrij zeker van dat hij al zijn wereldtitels in het veldrijden hiervoor graag zou inruilen. Op dit moment heeft een wereldtitel in het veldrijden voor Van Aert en Van der Poel ook geen meerwaarde meer. Dat verandert niets aan hun status of palmares, niet in het veldrijden en niet op de weg. Maar ze zijn wel eergierig en willen niet voor elkaar onder doen, dus het gaat meer om prestige nu dan om waarde van die titel.”

De Nederlandse sportmarketeer Frank van den Wall Bake vindt het moeilijk om de wereldtitel van zondag in het veldrijden te vergelijken met een zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

“Het is door de onderlinge fantastische strijd Van der Poel versus Van Aert natuurlijk wel iets speciaals, dus de winnaar stijgt sowieso in persoonlijke marketing waarde”, geeft Van den Wall Bake aan. “En het veldrijden zit in de lift qua aandacht. Dit komt vooral door de strijd tussen die twee grootheden bij de mannen en de spannende strijd bij de vrouwen de laatste jaren. Daarnaast is de prijs in Hoogerheide een wereldtitel, waardoor de winnaar een jaar alle veldritten in de regenboogtrui kan starten. Mede hierom vind ik de waarde van de winst op het WK in Hoogerheide dit weekeinde wel vergelijkbaar aan winst in een van die monumenten.”

Ook Wim Lagae, hoogleraar op de faculteit economie en bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven, benadrukt dat hét duel dit WK extra waarde geeft. “Vroeger had je de strijd tussen Bart Wellens en Sven Nys, twee Vlamingen in hun eigen regio. Het duel Van Aert versus Van der Poel zorgt voor een ongekend spannend Lage Landen-duel. Dat geeft dit WK extra cachet omdat het een wedstrijd in landentruien is. Van der Poel is het hele jaar een NederBelg, maar ik denk dat de Vlamingen zondagmiddag zo chauvinistisch zijn dat ze hem op die dag vooral zien als die Hollandse coureur in dat oranje shirt. Dat geeft ook een extra lading aan de strijd. Verder rijdt Van der Poel in zijn eigen achtertuin, terwijl Van Aert naar het hol van de leeuw moet gaan.”

Sponsorbelangen

Economisch wijst Lagae naar de sponsorbelangen die de ploegen van Van Aert en Van der Poel hebben. “Jumbo Supermarkten zet vol in op de Vlaamse markt, waardoor de successen van Van Aert in het veldrijden van grote waarde voor de hoofdsponsor zijn. Terwijl de ploeg van Van der Poel met Deceuninck en o.a. Brustor typische Belgische co-sponsors heeft, waarvoor een WK-veldrijden heel belangrijk is.”

Lagae wijst dat je eigenlijk moet kijken naar de bonussen die de ploegen van de twee ‘grootmeesters’ over hebben voor een wereldtitel veldrijden. Bij zowel Jumbo-Visma als Alpecin-Deceuninck wil men hier niet op ingaan. Een rondgang bij diverse personen rond deze ploegen geeft aan dat de waarde van de bonus bij een wereldtitel veldrijden zo’n 50% van de bonus bij winst in de Ronde van Vlaanderen is.

Kijken we naar de premies van de betreffende wielerbonden, dan heeft Belgian Cycling een bonus van 20.000 euro uitgeloofd wanneer er zondag een Belg wereldkampioen wordt. Een geldbedrag dat Mathieu van der Poel niet zal ontvangen omdat de Nederlandse wielerbond geen premie heeft. De reden hiervoor is dat de kas bij de KNWU zo goed als leeg is.

Richard Plugge, teammanager van Jumbo-Visma, erkent zeker de belangen van een wereldtitel cyclocross: “Voor ons als ploeg kan een wereldtitel van Van Aert interessant zijn voor de merchandise. Sponsortechnisch heeft het waarde omdat we een wedstrijd winnen, maar deze waarde is onvergelijkbaar met de winst in Vlaanderen, Roubaix of bijvoorbeeld een Touretappe. Veldrijden is vooral in België en Nederland groot, terwijl die grote wegwedstrijden internationaal een veel groter publiek bereiken.”

Beperkte buitenlandse interesse

De uitermate beperkte internationale interesse in het veldrijden geeft Van Reeth aan als de reden waarom deze WK-wereldtitel buiten het eigen wereldje weinig waarde heeft: “Je hebt in Vlaanderen en Nederland (op een goede dag) samen ongeveer twee miljoen kijkers. In Vlaanderen zullen er tussen 1 en 1,4 miljoen mensen het WK op televisie volgen, terwijl het in Nederland tussen 0,5 en 0,75 miljoen ligt.”

Van Reeth vervolgt: “Hier en daar komen er uit andere landen dan nog een paar tienduizend bij. That’s it. Ter illustratie: de zo bejubelde Wereldbeker-wedstrijd in Benidorm was op de Spaanse TV te zien als enige veldrit dit seizoen, en had in het thuisland ongeveer 50.000 kijkers. Ook in een historisch veldritland als Zwitserland komt alleen hoogstens nog het WK op TV, en ook daar spreken we dan over hoogstens een paar tienduizenden kijkers. Net zoals er nog kleinere aantallen kijkers in Wallonië, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn. Dus voor het WK gaan we toch richting 2,5 miljoen kijkers.”

In de nieuwe versie van zijn boek over het professionele wegwielrennen heeft Van Reeth een tabel staan die het wereldwijde tv-publiek voor de grote wedstrijden aanduidt. Daaruit blijkt dat de Ronde van Vlaanderen tussen de 3 en 5 miljoen tv-kijkers kent voor de live uitzending. Parijs-Roubaix kent, dankzij het feit dat het in de ASO-bundel zit en gezien de uitstraling van de cobblestones en Hell of the North in de Angelsaksische landen, zo’n 5 à 7 miljoen live-kijkers. Van Reeth: “Dan zie je dat het bij het WK veldrijden een stuk minder is, maar met 2,5 miljoen kijkers wel in de buurt komt met vele andere klassiekers zoals Milaan-San Remo, Strade Bianche, Gent-Wevelgem, Waalse Pijl en o.a. Amstel Gold Race.”

Van Reeth benadrukt dat het WK voor de andere veldrijders buiten Wout van Aert en Mathieu van der Poel zeker van grote waarde is: “Renners als Eli Iserbyt en Lars van der Haar kunnen enkel dromen van winst in een topklassieker, want dit is voor hen normaal niet realiseerbaar. Een wereldtitel in het veldrijden betekent een jarenlange meerwaarde in het kleine wereldje van het veldrijden.”