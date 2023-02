Adrie van der Poel reageert op kritiek op het WK-parcours in Hoogerheide

Adrie van der Poel is niet van plan om in de toekomst nog mee te helpen bij het bouwen van een parcours voor het WK veldrijden. Dat heeft de Nederlander gezegd in gesprek Sporza. Hij reageerde met die uitspraak op de kritiek dat hij, als vader van titelkandidaat Mathieu van der Poel, mogelijk niet belangeloos zou zijn geweest bij het uittekenen van het rondje in Hoogerheide. Daar vinden aankomend weekend de WK plaats.

“Ik heb vandaag beslist dat ik geen WK meer organiseer in Hoogerheide. En nergens anders meer”, aldus Van der Poel, die zich niet kan vinden in de kritiek. “Ik bouw een parcours met de middelen die ik heb en ik kijk niet naar renners. Ik kijk naar de finish, tenten, materiaalposten en parkings, zonder te denken dat een bocht in het voordeel is van Mathieu of iemand anders. Ik bouw zoals ik denk dat het moet, dat het spannend en leuk is. Ik loop nooit met de gedachte rond dat het voor X of Y is.”

Balkjes

Het parcours van het aankomende WK in Hoogerheide, de achtertuin van de familie Van der Poel, is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het traditionele wereldbekerparcours daar. Zo is de ligging van de balkjes veranderd. Daar was veel over te doen, omdat dit een voordeel op zou kunnen leveren voor Mathieu van der Poel.

“Ik ben sowieso geen voorstander van balken en ik wilde ze niet in het parcours, tot de voorzitter kwam met een bedrag van de sponsor. Dan moest ik ook overstag”, aldus Adrie van der Poel, die vertelt dat hij de balken verlegd heeft. ”Maar dat is een half jaar geleden al beslist. Balken hebben geen functie als je ze legt waar je moet lopen door de modder.”

“Het is zwaarder dan ze denken”

Adrie van der Poel betwijfelt bovendien of de balken bepalend zullen blijken. “Het is nadien nog lastig tot aan de finish. Als je bij de balken zeker wil zijn, moet je toen seconden hebben. Met een voorsprong van twee seconden zal je niet winnen. Bij de profs wordt het heel close en zal het door foutjes beslist worden. Het lijkt me evenwel sterk dat het hier tot een sprint komt, want het is zwaarder dan ze denken.”