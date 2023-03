Mathieu van der Poel voert Alpecin-Deceuninck aan in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel kent zijn ploeggenoten voor de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse titelverdediger zal met onder meer de sterke Deen Søren Kragh Andersen en wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch aan zijn zijde koersen zondag.

Van der Poel won de Ronde van Vlaanderen zowel in 2022 als in 2020. Vorig jaar versloeg hij Dylan van Baarle, Valentin Madouas en Tadej Pogacar in een vreemde sprint met vier, drie jaar geleden klopte hij Wout van Aert in een sprint à deux. Dit jaar is Van der Poel andermaal een van de grote topfavorieten voor de zege in Vlaanderens Mooiste.

Kragh Andersen kan zondag een belangrijke schakel worden voor Van der Poel. De Deen bewees dit jaar in meerdere klassiekers zeker in orde te zijn. Daarnaast zullen ook Vermeersch, Silvan Dillier, Michael Gogl, Maurice Ballerstedt en Xandro Meurisse in actie treden zondag.

