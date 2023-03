Kragh Andersen is zich bewust van sleutelrol: “Als Pogacar niet vroeg gaat, geloof ik daar in”

Interview

Søren Kragh Andersen is bezig aan misschien wel zijn beste voorjaar ooit. De 28-jarige Deen verhuisde voorbije winter van Team DSM naar Alpecin-Deceuninck en dat heeft hem geen windeieren gelegd. “Ik voel me niet per se beter, maar mijn resultaten geven me wel meer zelfvertrouwen dan ooit”, vertelt de Deense ploeggenoot van Mathieu van der Poel in gesprek met WielerFlits. Kleine disclaimer: Kragh Andersen is wat verkouden.

In een uitgebreid interview eerder dit voorjaar vertelde Kragh Andersen dat hij zich in zijn eerste weken bij zijn Belgische werkgever al sterker begon te voelen. “Ik voel dat nog steeds. Ik ben sterker. Ik reed mijn beste Milaan-San Remo ooit en ook in de E3 Saxo Classic was ik nooit beter. Na het trainingskamp moest ik er een beetje inkomen, ik denk dat ik nog wat moe was.”

“Maar mijn trainer doet duidelijk goed werk en we pieken naar het juiste moment. Ik heb het hier naar mijn zin, ik voel me sterk op de fiets. Ik moet zeggen dat ik mezelf wel verbaasd heb in de E3. Dat was bij Team DSM altijd een lastige koers voor mij, maar nu ging dat goed. Dat geeft me vertrouwen.”

De Deense klassiekerspecialist geniet van de focus op de Vlaamse koersen bij Alpecin-Deceuninck. Dit voorjaar wilde hij goed zijn in Le Samyn (zesde), had hij een plan om Milaan-San Remo te winnen (vijfde) en ging de E3 Saxo Classic dus beter dan ooit. Wat bedacht hij voor de Ronde van Vlaanderen?

“Om de dark horse te zijn”, grijnst Kragh Andersen. Een populaire term deze dagen, want Neilson Powless loste hetzelfde na zijn derde plek in Dwars Door Vlaanderen. “Al denk ik wel dat die rol mij beter past dan Powless”, vindt SKA. “Maar dat is aan jullie om te bepalen. Ik denk alleen wel dat – zoals ik net aangaf – mijn prestaties tot nu toe veelbelovend zijn.”

Lees ook: Søren Kragh Andersen stelt zichzelf een opvallend doel voor het voorjaar 2023

“Daarom zie ik mezelf als outsider voor winst”, gaat hij verder. “Ik heb nog nooit een grote kasseienklassieker gewonnen. Bovendien rijden een aantal jongens echt op een heel hoog niveau. Ik zit daar kort achter. Ik durf zelfs te zeggen dat ik na die jongens the best of the rest ben. Misschien kan ik dat wel in mijn voordeel draaien. Dat moeten we de komende weken bekijken.”

Na de Ronde van Vlaanderen komt de Deen niet in actie tijdens Parijs-Roubaix, maar rijdt hij daarna wel de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en Eschborn-Frankfurt. Vervolgens gaat hij zich voorbereiden op de Tour de France, die hij voorafgaat in de Ronde van Zwitserland.

Sleutelrol in Vlaanderen

Insiders lieten deze week aan WielerFlits weten dat zij verwachten dat Kragh Andersen zondag het scenario van Vlaanderens Mooiste bepaalt. Wanneer hij mee schuift met een van de schaduwkopmannen bij Jumbo-Visma, kan de koers al vroeg op slot gaan. UAE Emirates focust zich dit voorjaar volledig op Tadej Pogačar en zal daardoor op achtervolgen zijn aangewezen.

“Dat is heel goed mogelijk, ik ben het eigenlijk volledig eens met die lezing. Maar ik heb wel het gevoel dat in deze formule, heel veel mensen voorbij gaan aan de grote factor die Pogačar speelt. Als hij de koers kapot wil rijden, denk ik dat zelfs Jumbo-Visma niet veel man meer over heeft.”

“We moeten met Alpecin-Deceuninck vooral onze eigen koers rijden, net als Jumbo-Visma”, gaat Kragh Andersen verder. “Maar onderschat Pogačar niet. Al vind ik ook dat Mathieu heeft laten zien dat hij heel goede benen heeft. Ik geloof in mijn kopman, maar ik geloof ook in mezelf. Vooral na de E3 Saxo Classic, dat was voor mezelf veelbelovend.”

“Het is wel zo dat Jumbo-Visma en wij kaarten hebben om mee te spelen in de finale, meer dan UAE Emirates. Daar liggen kansen voor mij. Ik moet in ieder geval mee zitten, ik moet er klaar voor zijn. We zullen zien hoe de koers zich zondag ontvouwt, maar het is logisch dat Jumbo-Visma en wij het zo gaan aanpakken.”



Het is voor kopman Van der Poel in ieder geval fijn om de Deen erbij te hebben. Hij koerst daardoor meer relaxt, vertelde hij WielerFlits na de E3 Saxo Classic. “Tot op heden reden we alleen die koers en Milaan-San Remo samen. Ik moet zeggen dat ik daar echt van genoten heb. Ik keek er erg naar uit hoe het was om met Mathieu te koersen. Die twee wedstrijden waren echt supercool.”

“Ik ken hem nog niet heel erg goed. Maar als hij zegt dat hij meer relaxt is, bedoelt hij denk ik dat hij het prettig vind dat ik er zo diep in de koers nog bij zit. Tot op heden heb ik ook het gevoel dat we elkaars manier van koersen goed begrijpen. Dat is uiteraard ook in mijn voordeel.”

Kapers op de kust

Wat zondag voor een wezenlijk verschil kan zorgen, is de afwezigheid van Dylan van Baarle bij Jumbo-Visma. “Voor mij persoonlijk verandert dat niets”, denkt de Deen. “Jumbo-Visma heeft nog steeds een breed wapenarsenaal. Maar net als wij dat met Mathieu hebben, hebben zij met Wout van Aert wel een superster die bovenaan de hiërarchie staat.”

“En UAE Emirates heeft dan weer dat megatalent die alles wil winnen. Zij steken er bovenuit. Zowel individueel, als met hun ploeg. Of Wout moet winnen en Mathieu makkelijker kan koersen omdat hij al twee keer zegevierde? Zo denk ik niet. Als ik eerlijk ben, denk ik dat Van der Poel hoe dan ook die derde keer wil winnen.”

Toch zijn die drie niet de enigen die kunnen winnen, stelt Kragh Andersen. “Mijn gevoel zegt dat we qua outsiders vooral naar Tom Pidcock en Valentin Madouas moeten kijken. Natuurlijk, er kunnen veel mannen winnen. Maar ik denk wel dat we Pidcock in de gaten moeten houden. Als je zijn carrière bekijkt, zie je dat hij weet wanneer hij goed moet zijn. Hij kent de grote koersen, daar houdt hij van.”

“Als de grote afspraken zich aandoen, is hij er altijd klaar voor. Of we definitief geen rekening moeten houden met Soudal-Quick-Step? Reken altijd op ze. Er zal niet meteen paniek zijn als er iemand van hen vroeg vertrekt, maar Kasper Asgreen kan dat wel. En ik durf te wedden dat alle teams dat dan meteen in de oortjes van hun kopman doorgeven. Zeker niet afschrijven!”

Desalniettemin gaan ze bij Alpecin-Deceuninck voor winst met Mathieu van der Poel. Maar dat het met zelfvertrouwen van zijn Deense luitenant goed zit, blijkt als we vragen als hij iemand voor winst in de komende Ronde van Vlaanderen moet noemen als hij niet mag kiezen voor MVDP. “Dan win ik zelf.” Was getekend, Søren Kragh Andersen.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed