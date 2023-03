Mathieu van der Poel kijkt naar Jumbo-Visma: “Maar wij moeten ook initiatief nemen in Ronde”

Mathieu van der Poel vindt het logisch dat iedereen in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen naar Jumbo-Visma kijkt. De titelverdediger van Alpecin-Deceuninck behoort zelf tot de topfavorieten en weet dat hij het gaat moeten opnemen tegen Wout van Aert en Tadej Pogačar. “Maar vóór de wedstrijd ga ik me zeker niet vastpinnen op een driestrijd, de koers is onvoorspelbaar”, zegt hij.

Met vijf overwinningen in Vlaamse klassiekers lijkt Jumbo-Visma de te kloppen ploeg, zondag in Vlaanderen. “Iedereen heeft gezien dat Jumbo-Visma er bovenuit steekt. Na wat ze de voorbije weken hebben getoond, is het logisch dat naar hen zal gekeken worden. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat ook wij initiatief moeten nemen op het moment dat het nodig is”, stelt Van der Poel in gesprek met de ploeg.

“Van Aert en Pogačar zijn allebei gevaarlijk op hun manier. Tadej rijdt het liefst alleen naar de finish, die zal er ons proberen afrijden op de hellingen. Wout is dan weer de meest lastige klant in de sprint”, kijkt hij naar zijn concurrenten. “De voorbije drie edities reden we telkens met twee naar de aankomst in Oudenaarde. Alleen binnenkomen zou wel eens iets speciaal zijn, maar dat is niet evident want na de Paterberg is het nog een heel eind.”

‘Bij de besten in koers in de E3’

Na zijn zege in Milaan-San Remo volgde voor MVDP een tweede plaats in de E3 Saxo Classic. “Als je een monument hebt gewonnen, koerst dat altijd wat gemakkelijker nadien”, zegt hij. “Maar dat betekent dan ook weer niet dat ik straks met minder ambitie aan de start zal staan. […] Onderweg voelde ik me in de E3 zeker bij de besten in koers en dat is wat ik heb meegenomen. Al mag je die koers niet helemaal vergelijken met de Ronde, die nog een stuk langer is.”

Van der Poel koos voor een voorbereiding in Spanje. “Ik heb in het verleden al gemerkt dat ik in Parijs-Roubaix meestal net iets minder was dan in de Ronde van Vlaanderen. Dat wilde ik dit jaar vermijden. Zondag werkte ik er nog een laatste echt lange training af, maar ook de dagen erna stonden nog wat langere trips op het menu met extra accenten om in de Ronde al op mijn best te zijn. De laatste dagen bouwde ik uiteraard wat rust in, om de frisheid te bewaren”, blikt hij terug.

Vorig seizoen won de kopman van Alpecin-Deceuninck de Ronde van Vlaanderen ondanks een moeizame winter met rugklachten. Dit jaar is dat anders. “Nu heb ik het gevoel dat ik meer ‘koersklaar’ ben. Vorig jaar lukte het ook met een iets minder brede basis, maar dan duurt de piek net iets minder lang. In Roubaix waren de benen al wat minder. Dat is dit jaar hopelijk anders.”

