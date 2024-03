maandag 18 maart 2024 om 17:33

Mathieu van der Poel blijft hele carrière voor Alpecin-Deceuninck rijden

Mathieu van der Poel heeft vandaag niet alleen zijn deal met fietsenmerk Canyon met liefst tien jaar verlengd. De regerend wereldkampioen op de weg en in het veld koerst ook tot minstens eind 2028 voor Alpecin-Deceuninck. Daarna krijgt hij jaarlijks de keuze van de ploeg of hij doorgaat met wielrennen.

Op dat moment, eind 2028, heeft hij maar liefst achttien jaar onder de vleugels van de gebroeders Roodhooft gereden. “Deze verlenging is voor mij een logische keuze, aangezien ik me bijzonder prettig voel bij Philip en Roodhooft. Dat is al zo vanaf het begin. Ik ben met het team gegroeid en we boeken nog altijd progressie”, laat MVDP weten in een perscommuniqué.

“We hebben samen al veel succes behaald, maar ik ben nog altijd hongerig”, vervolgt de 29-jarige Nederlander. “Alpecin-Deceuninck is daarnaast een formatie met meerdere disciplines. Het is kortom de perfecte ploeg voor mij, zodat ik kan blijven combineren.”

De gebroeders Roodhooft zijn uiteraard ook in hun nopjes. “We hebben vanaf het begin een lange termijnplan met Mathieu gehad, waar de meerdere disciplines goed bij passen. Het is wel gebleken dat onze visie werkt, dus die lijn willen we voortzetten. Net als Mathieu zijn we nog altijd hongerig naar succes. Hij speelt hierin een zeer belangrijke rol in, samen met alle andere talenten die we hebben in onze mannen- en vrouwenploegen.”

Van der Poel en Alpecin-Deceuninck kunnen nu al terugblikken op een buitengewoon succesvolle samenwerking, met grote triomfen op de weg, in het veld en het mountainbiken. De Nederlander won de laatste jaren onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, Strade Bianche, Amstel Gold Race, ritten in de Giro en Tour en wereldtitels op de weg en in het veld.

Megadeal met Canyon

Mathieu van der Poel zal ook de komende jaren als ambassadeur optreden van fietsenmerk Canyon. De 29-jarige Nederlander werkt al sinds eind 2017 zijn wedstrijden af op de Duitse fietsen en werd een jaar later als ambassadeur ook hét gezicht van Canyon. Die deal is met maar liefst tien jaar verlengd. De lengte van tien jaar maakt het een voor de wielersport ongekend lange samenwerking.

Om het contract te tekenen trok MvdP naar Koblenz, waar het hoofdkantoor van Canyon zich bevindt. “Canyon is een ongelooflijke partner geweest. We hebben fietsen ontwikkeld die me hebben geholpen te winnen in de klassiekers, tijdens wereldkampioenschappen en in grote ronden, maar ik ben nog altijd hongerig voor succes. Er zijn meerdere mijlpalen op mijn radar, zoals de Olympische Spelen van Parijs deze zomer”, vertelde hij daar over de samenwerking.”

In een tweede contract hebben Alpecin-Deceuninck en Fenix-Deceuninck ook de samenwerking met de Duitse fietsconstructeur verlengd. “Sinds we tekenden met Canyon hebben we een lange termijnvisie om het allereerste multidisciplinaire team te creëren, opgebouwd met de beste en meest getalenteerde renners van hun generatie”, vertellen de gebroeders Roodhooft.