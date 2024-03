maandag 18 maart 2024 om 17:01

Mathieu van der Poel tekent megadeal

Materiaalzone Mathieu van der Poel zal ook de komende jaren als ambassadeur optreden van fietsenmerk Canyon. De 29-jarige Nederlander werkt al sinds eind 2017 zijn wedstrijden af op de Duitse fietsen en werd een jaar later als ambassadeur ook hét gezicht van Canyon. Die deal is met maar liefst tien jaar verlengd.

Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck maakt al sinds eind 2017 gebruik van de fietsen van Canyon. Van der Poel ging een jaar later een nog intensievere samenwerking aan met de fietsconstructeur, want sinds 2019 fungeert MVDP als ambassadeur van Canyon. En er komt zeker nog geen einde aan de succesvolle samenwerking: beide partijen gaan namelijk langer met elkaar door.

De lengte van tien jaar maakt het een voor de wielersport ongekend lange samenwerking. Om het contract te tekenen trok MvdP naar Koblenz, waar het hoofdkantoor van Canyon zich bevindt. “Canyon is een ongelooflijke partner geweest. We hebben fietsen ontwikkeld die me hebben geholpen te winnen in de klassiekers, tijdens wereldkampioenschappen en in grote ronden, maar ik ben nog altijd hongerig voor succes. Er zijn meerdere mijlpalen op mijn radar, zoals de Olympische Spelen van Parijs deze zomer”, vertelde hij daar over de samenwerking

Het succes van de samenwerking door de jaren heen is voor MvdP reden om hem voort te zetten. “In wielrennen, cyclocross en mountainbiken zetten de R&D teams van Canyon alles op alles om fietsen te creëeren waarmee wedstrijden gewonnen kunnen worden en ik ben er trots op dat ik deze innovaties mag aanjagen. We delen dezelfde winnaarsmentaliteit en met dit nieuwe contract liggen onze ambities voor de volgende fase van mijn carrière volledig op één lijn.”