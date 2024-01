maandag 29 januari 2024 om 10:37

Mathieu van der Poel twijfelt opnieuw over crosstoekomst: “Het moet vooral zinvol zijn “

Mathieu van der Poel zit opnieuw met twijfels over zijn crosstoekomst. Voor het veldritseizoen vertelde de wereldkampioen nog aan RIDE Magazine en WielerFlits dat hij erover nadenkt om eens een veldritwinter over te slaan, nu geeft hij aan dat die twijfels nog steeds spelen. “Vooral voor de rust”, vertelde hij in Hoogerheide aan de verzamelde pers.

Van der Poel geeft aan dat het crossen zeer veel energie vraagt. Gaat het dan opeens zo snel gaan en is Hoogerheide een van zijn laatste crossen geweest? “Dat moet ik nog even bekijken. De eerste keer werd ik wereldkampioen in Tabor en misschien volgende week opnieuw. Dat zou wel mooi zijn, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Als ik het graag doe, dan blijf ik het doen. Het moet vooral zinvol zijn.”

“Het is dit jaar ook door mijn gedachten gegaan (de twijfels, red.), maar ik heb toch besloten te blijven crossen. Het gaat ooit wel gebeuren dat ik het niet meer doe. Vorig jaar heb ik na redelijk wat crossen shit over me heen gehad en dat vind ik het niet waard. Zo’n dag cross moet je ook niet onderschatten. Het publiek en alles wat erbij komt kijken. Dat uur cross zelf kost misschien wel de minste energie. Vanaf het moment dat je aankomt, moet je door het publiek en dat stopt nooit op zo’n dag.”

Niet meer de prikkels zoals vroeger

Waar de Nederlander in het begin van het seizoen nog aangaf dat hij voor het record aantal wereldtitels in het veld wilde gaan, is dat nu niet meer aan de orde. “Daar ben ik niet mee bezig. Misschien ooit wel. Het kan ook eens twee jaar zonder cross en dan toch weer beginnen.”

Van der Poel geeft daarbovenop aan dat het crossen niet meer de prikkel voor hem is dat het ooit was. “Het is heel lastig, ook vandaag. Maar het zijn niet de trainingen die je nodig hebt in het voorjaar. Dan heb je misschien meer aan lange duurtraining in plaats van een uur rond je omslagpunt rijden zoals nu. Ik rijd vooral omdat ik het leuk vind. Dat is genoeg, maar ik zie mezelf ook nog wel eens een winter overbruggen in Spanje. Vooral voor de rust.”