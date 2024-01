zondag 28 januari 2024 om 16:28

Van der Poel met nieuwe zege op zak naar het WK: “Altijd mooi als je ervoor moet knokken”

Video Mathieu van der Poel moest hard werken voor de overwinning in de Wereldbeker Hoogerheide. Het was Thibau Nys die hem in de voorlaatste ronde tot het uiterste dwong. “Winnen is altijd leuk, het is altijd mooi als je ervoor moet knokken en tactisch moet rijden”, erkende de wereldkampioen na afloop.

Eerder probeerde Van der Poel ook al weg te rijden uit de kopgroep van zes prominenten. “De eerste poging was iets te kort. De tweede keer heb ik langer doorgetrokken tot na de balken. Ik voel wel dat ik redelijk snel verzuur, met de trainingen die ik in de benen had, maar het is wel een goed teken naar volgende week toe.”

Dat is allemaal onderdeel van de strategie richting het WK veldrijden en het klassieke voorjaar. “Iedereen doet zijn eigen ding. Ik ben niet de enige zonder frisse benen en je probeert naar supercompensatie toe te werken”, weet hij. Dat dit WK niet te vergelijken is met vorig jaar, zegt hij nog. “Dit weekend is een beetje anders, toen had ik maar een wedstrijddag in dit weekend en extra rustdag.”

De laatste week richting Tábor zal voor Van der Poel staan in het teken van het bereiken van de topvorm. “We bekijken het dag per dag. De focus ligt op korte trainingen, rusten en frisheid opdoen.”

Voor Mathieu van der Poel is het een mijlpaal in het veldrijden. Het is voor MVDP de honderdste klassementscross die hij wint in de Wereldbeker, Superprestige of de X2O Trofee. Zijn eerste Wereldbeker-zege behaalde hij in 2015, destijds ook in Hoogerheide, op 20-jarige leeftijd.