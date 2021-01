Mathieu van der Poel tien dagen op stage in Spanje: “In kleine bubbel”

Mathieu van der Poel verblijft de komende tien dagen in Spanje op trainingskamp. De wereldkampioen twijfelde lang of hij op stage moest gaan richting het WK, vanwege de onduidelijke quarantaineregels in België voor topsporters. Nu dat duidelijk is, is Van der Poel vertrokken. Hij blijft in Spanje in een kleine bubbel.

Dat laat zijn ploeg Alpecin-Fenix weten. Van der Poel verblijft in zonnige oorden samen met ploegmaat Gianni Vermeersch en een verzorger. Zij zitten samen met de rest van de Alpecin-Fenix-wegploeg in een hotel, maar zien elkaar niet. “Mathieu zal er trainen en eten in die kleine bubbel. We willen geen enkel risico lopen met het oog op het WK”, klinkt het.

Op donderdag 21 januari zal Van der Poel terugvliegen naar België, waar hij in het weekend van 23 en 24 januari de crossen van Hamme en Overijse rijdt. Een week later staat het WK veldrijden op het programma in Oostende.

Zijn grote concurrent Wout van Aert trekt in aanloop naar het WK ook op stage naar Spanje, maar hij doet dat pas na komend weekend. Van Aert rijdt namelijk ook nog de Zilvermeercross van Mol.