Het zand van de Zilvermeercross lokt Van Aert en Cant naar Mol

Kersverse Belgische kampioenen Wout van Aert en Sanne Cant showen hun tricolore voor het eerst in Mol, zaterdag aanstaande. Dat de Zilvermeercross een aantal zandpassages rijk is, speelt dit jaar in het voordeel van organisator Koen Monu. Een overzicht van de voorlopige deelnemerslijst.

Twee weken voor het WK in Oostende, past Mol perfect in de aanloop die de nieuwe Belgische kampioen. “Ook al heb ik dit seizoen al een aantal veldritten afgewerkt, een specifiek zandparcours zat er nog niet bij”, laat de renner van Jumbo-Visma weten. “Dus zette ik die wedstrijd graag op mijn programma, ook al omdat die cross perfect te matchen is met de stage die ik nadien inlas. Op zaterdagavond nog vertrek ik naar Spanje, om er aan te sluiten bij de rest van de ploeg.”

Wout van Aert krijgt aan het Zilvermeer onder meer concurrentie van Toon Aerts, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Felipe Orts en Vincent Baestaens. Er niet bij: Mathieu van der Poel, die vandaag op stage vertrekt naar Spanje.

Brand, Cant, Vos

Ook bij de vrouwen treedt een kersverse nationale kampioene aan. Sanne Cant kreeg in Meulebeke voor de twaalfde keer op rij de driekleur om de schouders, en als zandspecialiste ziet ook zij de wedstrijd in de Kempen als aperitief voor de hoofdschotel die eind deze maand aan de kust wordt geserveerd.

Cant krijgt aan het Zilvermeer weerwerk van onder meer Lucinda Brand, Marianne Vos, Rebecca Fahringer, Manon Bakker, Yara Kastelijn, Fem van Empel, Clara Honsinger en Ellen Van Loy.