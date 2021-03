Mathieu van der Poel: “Strade Bianche wilde ik écht graag winnen”

Mathieu van der Poel heeft op fenomenale wijze de Strade Bianche gewonnen. De Nederlands kampioen liet met een splijtende demarrage op de Via Santa Caterina zijn medevluchters wereldkampioen Julian Alaphilippe (tweede) en Egan Bernal (derde) achter. “Cool om zo te winnen”, glunderde hij na afloop.

Niet vaak zagen we Van der Poel zo uitbundig een overwinning vieren. Op de Piazza del Campo schreeuwde hij het uit van geluk. “Ik voelde me vandaag heel goed”, zei hij kort na de aankomst in het flashinterview.

“Op de laatste gravel strook (Le Tolfe, red.) plaatste ik een aanval en kreeg ik Alaphilippe en Bernal met mij mee. Ik voelde dat ik op het slotklimmetje nog iets over had in mijn benen. Om het zo af te maken is waanzinnig.”

Van der Poel was in de finale op pad met sterke medevluchters. “Ik merkte dat Alaphilippe wat vermoeid raakte. Hij zei ook dat zijn benen wat minder waren en sloeg daardoor ook een paar kopbeurten over. Bernal gaf daarentegen wel een zeer sterke indruk.”

Woensdag vervolgt Van der Poel zijn seizoen in Tirreno-Adriatico. “Ik hoop dat dit het begin is van een mooie voorjaarscampagne”, kijkt hij vooruit.

