Dit is het voorjaarsprogramma van Mathieu van der Poel

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt in welke koersen Mathieu van der Poel tot aan Parijs-Roubaix aan de start staat. De Nederlandse kampioen werkt eerst een Italiaans programma af en rijdt dan vrijwel alle grote kasseiklassiekers. Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem ontbreken in de rij.

Na het crossseizoen begon Van der Poel zijn wegcampagne met de UAE Tour. Hij won de eerste etappe, maar een dag later verdween hij samen met zijn ploeg uit de wedstrijd na een positieve coronatest van een staflid. In Kuurne-Brussel-Kuurne pakte hij vervolgens de draad weer op en daarna ging hij ook in Le Samyn van start.

In Strade Bianche wordt hij zaterdag bij de grootste favorieten gerekend. Vorig jaar kwam hij als vijftiende over de streep. “Het is niet zo dat ik hier terugkom om een rekening te vereffenen”, zei de Nederlandse kampioen daags voor de wittewegenkoers. “Ik ben hier wel om te presteren en hopelijk doe ik het beter dan vorig jaar.”

Wedstrijdprogramma Mathieu van der Poel

Strade Bianche (6 maart)

Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Milaan-San Remo (20 maart)

E3 Saxo Bank Classic (26 maart)

Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Ronde van Vlaanderen (4 april)

Parijs-Roubaix (11 april)