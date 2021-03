Mathieu van der Poel vloert Alaphilippe en Bernal in Strade Bianche

Mathieu van der Poel kan de Strade Bianche op zijn al indrukwekkende palmares bijschrijven. De renner van Alpecin-Fenix vloerde in de steile slotkilometer vluchtgenoten Julian Alaphilippe en Egan Bernal.



De geluiden om van de Strade Bianche het zesde monument te maken onderstrepen nog maar eens het belang van deze Toscaanse wedstrijd. Voor veel renners aan de start was de wittewegenklassieker dan ook het eerste grote doel van het seizoen.

Acht koplopers krijgen de ruimte

In de beginfase van de wedstrijd reed het peloton stevig door, maar toch lukte het drie renners om op de eerste grindstrook een verschil te maken: Philipp Walsleben, Kevin Ledanois en Simone Bevillacqua.

Omdat het tempo achter de drie koplopers hoog bleef, waren Walsleben, Ledanois en Bevillacqua niet in staat om een grote voorsprong uit te bouwen. Enkele renners in het peloton beschouwden de vlucht zelfs als een uitnodiging om in de tegenaanval te gaan.

Zodoende zagen we Tosh Van der Sande, Samuele Rivi en Filippo Tagliani op de vierde grindstrook de aansluiting maakten. Eerder slaagden ook Samuele Zoccarato en Simone Petilli al in hun poging. De acht koplopers konden nu wel een voorsprong uitbouwen. Deze liep al snel op naar vier minuten.

Nieuwe aanvallers tonen zich

Het peloton, waar we UAE Team Emirates en Jumbo-Visma op kop zagen rijden, begon daarna met achtervolgen. Voor de zevende grindstrook van de dag bleef er nog maar een minuut van de voorsprong over. Van de vluchters hadden Rivi, Tagliani en Bevillacqua al de rol moeten lossen.

Opnieuw zag een aantal coureurs in het peloton hun kans om de oversteek te maken. Eerst Loic Vliegen en Rudy Molard, daarna ook Gonzalo Serrano, Andreas Kron en Gianni Vermeersch. De hoofdrolspelers van eerder in de wedstrijd verdwenen vervolgens van het toneel.

Een nieuwe vlucht van Serrano, Kron en Vermeersch had daarna meer succes. De Spanjaard, Deen en Belg kregen op 57 kilometer van de meet zelfs gezelschap van een groepje outsiders voor de zege: Kasper Asgreen, Quinn Simons, Greg Van Avermaet waren een paar van de vijftien namen in de spits van de koers.

Vijf kilometer later maakte het restant van het peloton onder aanvoering van Jumbo-Visma weer de aansluiting. Ondertussen werd duidelijk dat er niet meer dan dertig renners bij elkaar reden.

Negen renners blijven over

De koers begon daarna echt. Op de 11,5 kilometer lange Monte Sante Marie zagen we met Wout van Aert en Julian Alaphilippe de eerste favorieten speldenprikjes uitdelen. Niet meer dan negen renners bleven daarna over: Kevin Geniets, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Tadej Pogacar, Simons, Egan Bernal en Michael Gogl.

Achter de negen overgebleven renners probeerden renners als Pello Bilbao, Jakob Fuglsang, Robert Power, Simon Carr, Peter Vakoc, Simon Clarke, Tim Wellens en Vermeersch met man en macht terug te keren. Alhoewel ze aanvankelijk steeds verder uit beeld verdwenen, kwamen ze op 35 kilometer toch weer bijna terug aansluiten. Daarna brak de veer geleidelijk.

Simmons en Geniets vallen weg, Van Aert en Pidcock kraken

Zeven koplopers, want Simmons en Geniets bevonden zich inmiddels niet meer vooraan, begonnen daarna aan de negende strook van de dag: de 800 meter lange Monteaperti. Aldaar was het Alaphilippe die een nieuwe demarrage plaatste. De wereldkampioen zag Van der Poel, Bernal, Pogacar en Gogl snel weer aansluiten, maar Van Aert en Pidcock moesten verrassend passen.

Op karakter sloten de Belg en de Brit op de voorlaatste strook van de dag weer aan. Met nog 18 kilometer voor de boeg stond alleen de gravelstrook van Le Tolfe nog op het menu. Van de zeven koplopers maakten Van der Poel en Alaphilippe de beste indruk.

Van der Poel maakt indruk met splijtende demarrage

Le Tolfe maakte daarna veel duidelijk. In de steile laatste meters van de gravelstrook plaatste Van der Poel een venijnige demarrage. Niemand was in staat om de Nederlands kampioen te volgen, maar binnen een kilometer maakten Bernal en Alaphilippe toch weer de aansluiting.

De drie renners reden vervolgens samen naar het Piazza del Campo. Een van hen zou er met de zege in de Strade Bianche vandoor gaan, want de achtervolgers volgden snel op meer dan tien seconden.

Van der Poel haalt uit in slotkilometer en wint Strade Bianche

De steile slotkilometer moest vervolgens de winnaar uitwijzen, want ook een nieuwe poging van Van der Poel op vijf kilometer van de meet kon Bernal en Alaphilippe niet breken. In de slotkilometer braken zij dan toch: Van der Poel reed na een nieuwe versnelling onbedreigd naar de zege. Alaphilippe werd tweede, Bernal derde.