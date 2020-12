Mathieu van der Poel over Gerrit Schulte Trofee: “Een mooie beloning”

Mathieu van der Poel, Anna van der Breggen en Ceylin del Carmen Alvarado zijn de grote winnaars na het Wielergala in Den Bosch. Van der Poel werd verkozen tot beste wielrenner van 2020, Van der Breggen mag zich de beste wielrenster noemen en Alvarado werd verkozen tot wielertalent van het jaar.

“Dit is een mooie beloning na een speciaal jaar”, zo liet Van der Poel weten via een videoverbinding. De 25-jarige alleskunner was zelf niet aanwezig in Den Bosch om de prijs in ontvangst te nemen. Vader Adrie van der Poel, in het verleden zelf ook winnaar van de Gerrit Schulte Trofee, was wel van de partij om de prijs op te halen.

“Het is ook een vorm van erkenning”, aldus de kersverse winnaar, die begin 2021 hoopt om zijn wereldtitel in het veld succesvol te verdedigen. “Het is heel erg fijn dat we nu weer vol in competitie zitten. Het is een heel kort seizoen geworden door het verschuiven van de kalender. Het grote doel is het WK”, zo besluit Van der Poel.

Anna van der Breggen

Van der Breggen, die momenteel in Spanje verblijft en ook niet aanwezig kon zijn op het Wielergala, werd alweer voor de vierde keer uitgeroepen tot ‘Neerlands’ beste wielrenster. Het hoogtepunt van haar seizoen beleefde Van der Breggen in Imola, waar ze de WK-titel op de weg en de WK-titel tijdrijden veroverde.

“En dan greep ik ook nog eens een Nederlandse en Europese titel. Het is echt een jaar om nooit te vergeten. Het grote doel voor volgend jaar zijn de Olympische Spelen in Tokio. Ik hoop ook voor de Spelen goed te rijden, maar het komt niet vaak voor dat je een dergelijk fantastisch evenement kunt meemaken. Ik hoop dat alles samenkomt tot een hoogtepunt in Tokio.”

Reactie Ceylin del Carmen Alvarado

De 22-jarige Alvarado was ook erg blij met de Gerrie Knetemann Trofee voor het grootste Nederlandse wielertalent van het jaar. De Rotterdamse werd begin dit jaar wereldkampioene veldrijden bij de elites. “Dit is echt supertof. Het is een beloning voor het harde werken van de voorbije maanden. Ik hoop nog mooie dingen te behalen in het veld en op een mooie toekomst in het wegwielrennen en mountainbiken.”