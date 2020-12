Anna van der Breggen ontvangt Keetie van Oosten-Hage Trofee 2020

Anna van der Breggen is op het Wielergala 2020 uitgeroepen tot Wielrenster van het Jaar 2020. De regerend wereldkampioene op de weg en in het tijdrijden wint de Keetie van Oosten-Hage Trofee daarmee al voor de vierde keer. Dat werd bekendgemaakt op het Wielergala, dat live werd uitgezonden op Eurosport.

Na inbreng van de Club van 48 (oud-profs), huidige profrenners via vakbond VVBW en de publieksstem via WielerFlits kwam Van der Breggen als winnares uit de bus. Ze troefde daarmee andere genomineerden Annemiek van Vleuten, Ceylin del Carmen Alvarado, Chantal van den Broek-Blaak, Marianne Vos en Kirsten Wild af.

Het hoogtepunt van haar seizoen beleefde Van der Breggen in Imola, waar ze de WK-titel op de weg en de WK-titel tijdrijden veroverde. Een haast unieke dubbel. Daarnaast schreef ze dit jaar de Ronde van Valencia, het NK op de weg, het EK tijdrijden, de Giro Rosa en de Waalse Pijl op haar naam. Bovendien maakte ze afgelopen jaar bekend dat ze na 2021 gaat stoppen en daarna verdergaat als ploegleider.

Na 2015, 2016 en 2018 is de renster uit Zwolle nu voor de vierde keer uitgeroepen tot ‘Neerlands’ beste wielrenster. Vorig jaar ging de titel nog naar Annemiek van Vleuten, die ook in 2017 de trofee kreeg. Voor 2015 had Marianne Vos een abonnement op de prijs.