Gerrie Knetemann Trofee 2020 gaat naar Ceylin del Carmen Alvarado

Ceylin del Carmen Alvarado is uitgeroepen tot het grootste Nederlandse wielertalent van het jaar. Dat werd bekendgemaakt op het Wielergala, dat live op Eurosport werd uitgezonden. Alvarado krijgt als Renner voor de Toekomst de bijbehorende Gerrie Knetemann Trofee.

Alvarado is als winnares gekozen door de Club van 48 (oud-profs), huidige profrenners via vakbond VVBW en de publieksstem via WielerFlits. Dat laatste is gedaan door meer dan 8.000 mensen. De veldrijdster van Alpecin-Fenix kreeg meer stemmen dan Olav Kooij, Ryan Kamp en Thymen Arensman.

Vroeg in 2020 behaalde de Rotterdamse met Dominicaanse roots haar grootste prijs van het jaar. Ze werd op 21-jarige leeftijd in Dübendorf wereldkampioene veldrijden bij de elites, terwijl ze aanvankelijk van plan was om het WK bij de beloftes te gaan rijden. Bovendien is ze regerend Nederlands én Europees kampioene in het veld.

Na Elis Ligtlee (2015) en Lorena Wiebes (2019) is Alvarado de derde vrouw die de Gerrie Knetemann Trofee in ontvangst neemt. De namen van onder meer Theo Bos, Lars Boom, Robert Gesink, Tom Dumoulin, Mathieu van der Poel, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Fabio Jakobsen en Harrie Lavreysen staan ook op de erelijst.