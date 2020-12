Mathieu van der Poel verkozen tot Wielrenner van het Jaar 2020

Mathieu van der Poel is voor het tweede jaar op rij verkozen tot Wielrenner van het Jaar 2020. Dat is bekendgemaakt op het Wielergala, dat door de corona-situatie alleen live op Eurosport te zien was. Vader Adrie van der Poel nam namens zijn zoon de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst.

Van der Poel is als winnaar gekozen door de Club van 48 (oud-profs), huidige profrenners via vakbond VVBW en de publieksstem die via WielerFlits uitgebracht kon worden. Dat werd gedaan door meer dan 8.000 mensen. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee en Wilco Kelderman waren ook genomineerd.

In 2020 behaalde Van der Poel de nodige overwinningen. Zo won hij vroeg in het jaar het Nederlands kampioenschap veldrijden en werd hij even later ook wereldkampioen. Het hoogtepunt van zijn wegseizoen volgde in oktober, toen hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef na een beklijvend duel met Wout van Aert. Daarnaast won Van der Poel het NK op de weg, een etappe in Tirreno-Adriatico en de slotrit en het eindklassement in de BinckBank Tour.

En zo is Mathieu van der Poel voor het tweede jaar op rij de winnaar van de Gerrit Schulte Trofee. De vijf jaren daarvoor ging die titel naar Tom Dumoulin, die dit jaar niet genomineerd was.