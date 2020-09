Mathieu van der Poel niet naar het WK wielrennen in Imola maandag 14 september 2020 om 08:54

Mathieu van der Poel ontbreekt tijdens het WK wielrennen op de weg, dat over bijna twee weken in Imola wordt gehouden. Dat vertelde de Nederlandse kampioen aan La Gazzetta dello Sport en werd intussen ook aan WielerFlits bevestigd.

Begin deze maand werd bekend dat Imola de organisatie van het WK had overgenomen van Aigle en Martigny, waarvoor het onhaalbaar was om een grootschalig evenement te organiseren in volle coronacrisis. Rond het autocircuit van Imola is een klimparcours uitgetekend, waar in de wedstrijd voor elite-mannen bijna 5.000 hoogtemeters moeten worden overbrugd.

Aanvankelijk schoot Van der Poel het WK niet bij voorbaat af. De Nederlandse kampioen dubde nog over zijn deelname, nadat hij het beoogde WK in Zwitserland niet op zijn planning had staan. Ook had bondscoach Koos Moerenhout, die de route al verkende, al contact met hem. “Ik heb geprobeerd mijn bevindingen zo goed mogelijk op hem over te brengen.”

Maar nu blijkt dat Van der Poel de mondiale titelstrijd, op 27 september, links laat liggen. Aan La Gazzetta dello Sport vertelde hij: “We denken dat het parcours niet bij mij past.” De coureur van Alpecin-Fenix kiest ervoor om zich ten tijde van het wereldkampioenschap te gaan voorbereiden op de klassiekers in oktober.