Mathieu van der Poel schiet WK in Imola niet bij voorbaat af

Nederlands kampioen Mathieu van der Poel dubt nog over een deelname aan het komende WK in Imola, over drie weken. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix had het beoogde WK in Zwitserland niet op zijn planning staan.

“Voorlopig is het WK niet aan de orde”, verklaart woordvoerder Thomas Sneyers van het Belgische ProTeam ons.” We wachten op meer feedback van de bondscoach na de verkenning en zullen dan samen met Mathieu bekijken en beslissen of het WK al dan niet een optie kan zijn.”

Bondscoach Koos Moerenhout verkende zondag het WK-parcours en heeft de laatste dagen daarover al een eerste contact gehad met Van der Poel. De komende dagen volgt een diepere evaluatie.