Ingekort WK wielrennen vindt plaats op en rond F1-Circuit van Imola woensdag 2 september 2020 om 13:02

Wekenlang is er gespeculeerd. Toscane werd genoemd, Bretagne kwam in beeld, La Planche des Belles Filles ook. Zelfs Drenthe toonde even interesse. Maar het is dus Imola geworden. De Internationale Wielerunie UCI maakte zonet bekend dat de wereldkampioenschappen later deze maand op en rond het F1-Circuit zullen worden afgewerkt van 24 tot 27 september. Alleen elite heren en dames, tijdrit en rit in lijn..

Het was op 12 augustus dat de UCI een persbericht de wereld instuurde met daarin de melding van de definitieve afgelasting van het WK in Aigle/Martigny. De organisatoren vonden het na de besluiten van de Zwitserse overheid onhaalbaar om een grootschalig event te organiseren in volle coronacrisis.

Maar de UCI vertelde er meteen ook bij dat er hard gewerkt werd aan een degelijk alternatief. De Wielerunie ging op zoek naar een plek in Europa waar een min of meer gelijkaardig parcours als dat in Aigle en Martigny te vinden was: bergachtig, dus. Om op die manier tegemoet te treden aan de renners die van het WK reeds een doel hadden gemaakt. 1 september was de richtdatum om met de nieuwe locatie naar buiten te komen.

Van 24 tot 27 september

En het is dus Imola geworden. Het wordt weliswaar een ingekort WK, van 24 tot 27 september. Het programma wordt beperkt tot slechts twee categorieën: dames en heren elite, met vier wedstrijden in totaal: twee tijdritten en twee wegraces. De tijdritten op donderdag 24 en vrijdag 25 september, de dames wegkoers op zaterdag 26 september en afsluitend de elite heren op zondag 27 september.

Imola was ook in 1968 al gaststad voor de wereldkampioenschappen. Het werd toen een loodzwaar WK waarin de 31-jarige Vittorio Adorni de verzamelde concurrentie in de vernieling reed. De Belg Herman Van Springel pakte zilver, weliswaar op bijna tien minuten achterstand. Slechts 19 renners reden het WK uit. De Nederlandse Keetie van Oosten-Hage won de regenboogtrui bij de dames. Daarnaast ontving het F1-Circuit al enkele malen de Giro d’Italia.

Klimmen en Pantani eren

Alle wedstrijden starten op het F1-Circuit van Imola. De wegwedstrijden lopen door de Romagna en zullen Cesenatico aandoen, ter ere van Marco Pantani. En voor wie er aan twijfelde, er zal geklommen worden. Onder meer de Tre Monti zou opgenomen worden in het parcours. De mannen zullen 259,2 km afwerken met een totaal van bijna 5000 hoogtemeters, terwijl de dames 144 km moeten afleggen, goed voor 2750 hoogtemeters. Het circuit (28,8 km) zal hetzelfde zijn voor de mannen (9 ronden) en vrouwen (5 ronden) en zal twee moeilijke beklimmingen bevatten (3 km in totaal met een gemiddeld stijgingspercentage van 10% en secties van 14%). Het tijdritparcours (32 kilometer) daarentegen wordt overwegend vlak.

It’s with great pleasure that today we announce, Imola – Emilia Romagna 🇮🇹 as the new venue for the 2020 UCI Road World Championships. Thank you to all the bidding cities and we’ll see you in Imola between 24-27th September! More info https://t.co/0fDu6htRtu #Imola2020 pic.twitter.com/YTwCy1KBhN — David Lappartient (@DLappartient) September 2, 2020