Vader Adrie van der Poel trots na winst in Parijs-Roubaix: “Veel rust gecreëerd rond Mathieu”

Mathieu van der Poel had de Ronde van Vlaanderen al twee keer gewonnen en eerder dit voorjaar won hij al Milaan-San Remo. Aan dat lijstje heeft de grote man van Alpecin-Deceuninck nu ook Parijs-Roubaix toegevoegd. Tot tevredenheid van vader Adrie van der Poel. “Alles valt dan ook goed”, vertelde Adrie na afloop tegen WielerFlits.

“Ik denk dat het grote punt is dat ze veel rust gecreëerd hebben rond Mathieu”, aldus Van der Poel senior over het werk van de ploegleiding van Alpecin-Deceuninck. “Je moet ook eerlijk zijn. Hij moet ook het geluk aan zijn zijde hebben, maar geluk dwing je af en dat doe je zelf. Als hij drie doelen stelt in 2023, en hij haalt die drie doelen… Wie ben ik dan om daar iets over te zeggen?”

Zelf kwam Adrie van der Poel, die dertien keer aan de start stond en vijf keer top-10 reed, nooit verder dan een derde plaats in Parijs-Roubaix.