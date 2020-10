Mathieu van der Poel na lange solo: “Een van mijn strafste stoten” zaterdag 3 oktober 2020 om 16:54

Mathieu van der Poel heeft op fenomenale wijze de BinckBank Tour gewonnen. De Nederlands kampioen soleerde in Geraardsbergen naar de rit en eindzege. “Eigenlijk ongelofelijk om zo de BinckBank Tour te winnen”, zei hij na afloop tegen Sporza.

“Dit had ik niet verwacht. Het was eigenlijk veel te vroeg om te gaan”, blikt hij terug op zijn solo die op ruim vijftig kilometer van de finish begon. Van der Poel had eerst met Deceuninck-Quick-Step-renner Florian Senechal vanuit het peloton de overstap gemaakt naar kopgroep. Op de Muur van Geraardsbergen liet hij vervolgens iedereen achter.

“De oversteek met Senechal was wel goed. Toen ik bij Dries (De Bondt, red.) in de kopgroep kwam te zitten, heb gezegd bij de volgende passage op de Muur te gaan versnellen. In de groep werd niet goed rondgedraaid.”

“Op de Muur kwam ik als eerste boven. Eventjes twijfelde ik wat ik moest doen, het was nog heel ver tot de finish. Toch heb ik beslist door te gaan en proberen alleen naar de finish te gaan.”

Solo

De 25-jarige kopman van Alpecin-Fenix vergaarde in mum van tijd een voorsprong van bijna anderhalve minuut, daarna begon een achtervolgende groep met Soren Kragh Andersen, Stefan Küng, Sonny Colbrelli en Oliver Naesen langzaam wat tijd terug te nemen.

“Het was enorm moeilijk. Mijn geluk vandaag was dat ik niet achterom heb gekeken, want ik had ik ze al een paar keer verwacht. Qua afzien staat deze rit misschien nog wel boven mijn inspanning in de Amstel Gold Race. Dit is een van mijn straffere stoten.”

Op de finishlijn op de Vesten in Geraardsbergen wist Van der Poel nog net zijn achtervolgers voor te blijven. Dankzij gesprokkelde bonificatiesecondes in de Gouden Kilometer is hij ook de eindwinnaar geworden.

Twijfel

Tijdens zijn solo maakte zijn ploeg Alpecin-Fenix bekend dat hij morgen ook van start zal gaan in Luik-Bastenaken-Luik. In het finishinterview hield Van der Poel zelf nog een slag om de arm. Wel bevestigde hij volgende week te zullen starten in Gent-Wevelgem, in koers die aanvankelijk niet op zijn wedstrijdprogramma stond. De Vlaamse semi-klassieker is toegevoegd omdat de Amstel Gold Race, die een dag eerder stond gepland, is geschrapt.