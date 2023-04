Mathieu van der Poel ziet Wout van Aert niet als topfavoriet voor Parijs-Roubaix

Video

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten voor de zege zondag in Parijs-Roubaix. De Nederlander werd afgelopen week zondag nog tweede in de Ronde van Vlaanderen en stond eerder al op het podium in de Hel van het Noorden. “Wout van Aert is niet de topfavoriet, dat is duidelijk.”

“De benen zijn vrij oké”, vertelt Van der Poel via zijn Belgische ploeg. “In de Ronde en Scheldeprijs voelde ik me al vrij goed. De Ronde ligt me wel beter dan Roubaix, maar als ik dezelfde benen heb, moet ik mee kunnen doen voor winst.” De topfavoriet voor de overwinning was misschien wel Wout van Aert, al stelde de Belg zich daar zelf vragen bij. Van der Poel: “Dat hij niet dé absolute topfavoriet is, is wel duidelijk.”

“De ene was misschien al iets beter dan de andere vorige week, maar dit is een andere wedstrijd. Ik denk dat het Wout ook wat beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen”, nuanceert de Nederlander. “Bij Roubaix zijn er wat meer kanshebbers, omdat er wat geluk bij gemoeid is. Toch zijn het de namen die iedereen verwacht: ook Ganna, Küng, Pedersen, Asgreen en Lampaert denk ik meteen aan. Maar er kunnen meer renners de wedstrijd winnen.”

Rugproblemen van de baan: “Zonder pijn op de fiets”

Van der Poel geeft verder ook aan dat hij geen last heeft van zijn rug. “Het is fijner om zonder pijn op de fiets te zitten. Ik doe ook minder wedstrijden, dus is het makkelijker om elke keer tot het gaatje te gaan. Mensen vergeten dat soms, maar ons seizoen duurt erg lang. Van het WK veldrijden tot Roubaix is bijvoorbeeld één blok.”

Na Parijs-Roubaix zal Van der Poel rust nemen, om vervolgens via een hoogtestage naar de Ronde van Zwitserland te trekken. “Dat allemaal om op mijn best te zijn voor de Tour, het volgende grote doel na Roubaix.”

