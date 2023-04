Wout van Aert krijgt favorietenrol Roubaix van Adrie van der Poel: “Bijna lachwekkend”

Adrie van der Poel was na afloop van de Ronde van Vlaanderen stellig: Wout van Aert is zijn absolute topfavoriet voor Parijs-Roubaix een week later. Donderdag reageerde Van Aert op die opmerking van Van der Poel senior. “Dat is bijna lachwekkend wat Adrie zegt”, vindt de kopman van Jumbo-Visma.

WielerFlits sprak na afloop van de Vlaamse Hoogmis met Adrie van der Poel. Zijn zoon Mathieu was vlak daarvoor tweede geworden achter Tadej Pogačar, terwijl Van Aert in een achtervolgende groep naar de vierde plaats sprintte. “Maar ik denk dat er in Roubaix maar een topfavoriet is, dat is Wout van Aert”, reageerde Adrie duidelijk.

“Simpel, omdat daar geen bergjes in zitten. Daar ga je hem niet zomaar eraf rijden”, voegt hij toe. “Mathieu is de betere, bergop. Maar in Roubaix zitten geen bergen in het parcours. Het is een heel andere koers en ik denk dat Wout er beter tot zijn recht gaat komen. Alleen de manier van koersen zal bij hun (Jumbo-Visma, red.) ook anders moeten, denk ik.”

Donderdag begon Sporza in gesprek met Van Aert over de uitspraken van Adrie van der Poel. De Belgische kasseienspecialist noemde het ‘bijna lachwekkend’ dat hij de favorietenrol in de schoenen kreeg geschoven. “Als je Mathieu zowel in Milaan-San Remo als in de Ronde ziet rijden, dan is er maar een favoriet voor Roubaix natuurlijk”, vindt WVA.

Bekijk hier de uitspraken van Adrie van der Poel over Wout van Aert:

