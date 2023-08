WK 2023: Tom Schellekens vijfde tijdens WK mountainbike voor beloften

Tom Schellekens is namens Nederland vijfde geworden op het WK mountainbike voor beloften. Hij kwam bijna twee minuten na wereldkampioen Charlie Aldridge over de finish. De Schot wist in Glentress Forest, even buiten Glasgow, naar het goud te snellen. Hij rekende af met Adrien Boichis (zilver) en Dario Lillo (brons).

In de eerste twee rondes (van de zeven) wist een groep van vier zich al los te weken van de rest. De Amerikaan Riley Amos, de Zwitser Dario Lillo, de Fransman Adrien Boichis en de Brit Charlie Aldridge waren de besten op het 3,5 kilometer lange parcours. Daarachter wist Tom Schellekens zich namens Nederland te nestelen in een achtervolgende groep.

Even reed Schellekens op een vijfde plaats, maar hij had zich wat vergaloppeerd en zakte vervolgens weg. Vooraan moest Amos zijn concurrenten laten gaan in het tweede deel van de koers. Aldridge, Boichis en Lillo bleven bij elkaar tot in de laatste ronde. Daar had de Zwitser geen antwoord op een versnelling van zijn mede-favorieten in het bos.

Met een ultieme demarrage wist Aldridge afscheid te nemen van Boichis, waarna hij alleen nog stand moest houden in de afdaling richting de finish. De thuisrijder deed dat met verve en mocht zo de U23-titel in ontvangst nemen. Het zilver was voor Boichis en het brons voor Lillo.

Vijfde plaats Schellekens in voordeel MVDP

In de achtergrond had Schellekens zich opgericht en naar de vijfde plaats geknokt, waarmee hij een olympisch ticket voor Nederland binnensleepte en zo indirect Mathieu van der Poel een ticket gaf voor Parijs 2024. Hoe dat zit, legt WielerFlits uit in onderstaand artikel:

Rens Teunissen van Manen was de tweede Nederlander in de uitslag op plek 21, Chris van Dijk eindigde als 35ste. De beste Belg was Jarne Vandersteen op plaats 42. Jenthe Michels en Lukas Malezsewski haalden de finish niet.