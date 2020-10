Mathieu van der Poel klaar voor Luik-Bastenaken-Luik: “Een ontdekkingstocht” zondag 4 oktober 2020 om 10:48

Mathieu van der Poel hield gisteren, na zijn indrukwekkende demonstratie in de BinckBank Tour, nog een slag om de arm wat betreft zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlandse kampioen heeft echter besloten om vandaag gewoon deel te nemen aan de Waalse klimklassieker.

Van der Poel wist gisteren op indrukwekkende wijze de BinckBank Tour te winnen. De Nederlands kampioen soleerde in Geraardsbergen naar de rit en eindzege na een ijzingwekkende slotfase. Het is dan ook de vraag of de renner van Alpecin-Fenix een dag later nog wat in de tank heeft voor een zware wedstrijd als Luik-Bastenaken-Luik.

“Het is een hele zware wedstrijd, misschien iets te zwaar”

Een ding is zeker: Van der Poel doet niet mee voor spek en bonen. “Het is lastig te zeggen wat er mogelijk is. Ik denk dat het net als met de Ronde van Lombardije een ontdekkingstocht zal worden. Het is een hele zware wedstrijd, misschien iets te zwaar ook, net als Lombardije”, zo vertelt hij aan de NOS.

“Het is even kijken hoe de wedstrijd verloopt. Het is een vreemd seizoen, veel sterke renners rijden nu in de Giro d’Italia. Het was eerst niet de bedoeling dat ik Luik zou rijden. Nadat er deze week met etappes was geschoven in de BinckBank Tour, dachten we dat het goed zou zijn om extra competitie op te doen op zondag.”

“Achteraf weet ik pas of het me ligt of niet”

“En het is een hele mooie wedstrijd, een monument. Ik ben blij dat ik er kan starten.” Een opvallend detail: Van der Poel koerst vandaag met rugnummer 181. Met dit nummer wist hij vorig jaar ook de Amstel Gold Race te winnen. Toch probeert Van der Poel de verwachtingen te temperen. “Luik ligt mij niet echt. De beklimmingen zijn vooral steil en zwaar.”

“Als de echte klimmers aangaan, zal het misschien wat moeilijk voor me worden, maar we kijken wel hoe de wedstrijd verloopt. Achteraf weet ik pas of het me ligt of niet.”