Mathieu van der Poel voelt zich goed: “Programma omgegooid om voor winst te koersen”

Interview

Ruim acht weken is het geleden dat Mathieu van der Poel solo de wielerbaan van Parijs-Roubaix binnenreed. De 28-jarige Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck keert zaterdag terug in competitie tijdens Dwars door Het Hageland (met vele offroad-stroken), de woensdag erop gevolgd door de start van de Ronde van België. En niet zoals aanvankelijk beoogd de Ronde van Zwitserland. “Ik koers liever voor winst dan dat ik bergop in de grupetto hang”, vertelt hij in een Zoom-interview waarbij WielerFlits aanwezig was. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van der Poel maakte tijdens het groepsinterview een ontspannen indruk. In een half uur durend gesprek dat van hak op de tak ging, beantwoorde de Nederlander uitgebreid vrijwel alle vragen die hem gesteld werden. Er was nieuws, want MVDP vertelde dat hij het WK mountainbike rijdt in Glasgow en hij overweegt ook een deelname aan het NK tijdrijden over drie weken in Nunspeet. “We zijn nu met tien jongens in La Plagne, waar we ons voorbereiden op de Tour de France. We begeven ons in chalets, eigenlijk is het echt leuk. Het voelt een beetje als een vriendenuitje. Uiteraard trainen we, maar we maken ook plezier. Ik geniet hier meer van dan voorheen.”

Over een paar dagen keert Van der Poel huiswaarts. En dus niet naar de Ronde van Zwitserland, wat na de klassiekers nog de bedoeling was. “Ik vind het fijn om even thuis te zijn. Na een trainingskamp in Spanje en nu de hoogtestage hier, is het alweer even geleden dat ik thuis was. Met de Tour de France en het WK op komst, zal ik straks ook weer een week of zes weg zijn. Bovendien vind ik wedstrijden als Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour leuker dan de Ronde van Zwitserland. Daar zitten twee tijdritten in en veel klimwerk. Ik kies er dan liever voor om koersen te rijden om te winnen in België, dan dat ik in de bergritten in de grupetto hang.”

Rug onder controle Afgelopen winter baarden rugproblemen Van der Poel opnieuw zorgen. Dat euvel lijkt intussen naar de achtergrond verdwenen. “Het is wel iets waaraan ik moet blijven werken, zoals ik voor de klassiekers ook al eens gezegd heb”, vertelt hij. “Ik zit minstens twee keer per week in de gym en dat helpt me om het probleem onder controle te houden. Krachttraining, mobilisatie-oefeningen en core stability. Mijn rug verbetert nog altijd. Ik ben blij met hoe dat gaat. Hier op hoogtestage merk ik ook dat het bergop lang zo slecht niet is als dat het geweest is. Daar ben ik tevreden mee. Als we op dezelfde voet verder gaan, blijft mijn rug goed zoals-ie nu is óf zelfs nog beter.”

Veranderde aanpak

MVDP kende dit voorjaar zijn beste periode ooit. Hij won dus Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix en daarnaast werd hij ook nog tweede in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Classic. Hij genoot daar topvorm. “Toch is het niet moeilijk om dat dan los te laten en vervolgens – zoals nu – weer naar datzelfde niveau op te bouwen. Daarbij moet ik ook zeggen dat door het goede voorjaar, het nu makkelijker is om naar een volgend doel toe te werken. Ik had al twee goede weken in Spanje gedraaid en ook deze hoogtestage is goed verlopen. Ik denk dat mijn niveau opnieuw heel erg goed is, zoals we verwacht hadden. Alles gaat tot op heden volgens ons plan.”

Met die goede vorm wil hij de komende weken meteen meedoen voor winst. “Ik kijk er echt naar uit om weer te koersen. Het is lang geleden sinds Parijs-Roubaix. Maar ook dit heb ik al eerder gezegd: vanaf nu zal ik meer investeren in trainen en minder in koersen. Als ik dan een wedstrijd rijd, wil ik klaar zijn om mijn doelen na te jagen. Ik denk dat we daar opnieuw in slagen, net als in het voorjaar. In het verleden deden we misschien soms iets te veel. Een beetje onvoorbereid ook, soms. We leefden van koers naar koers. Maar voor mij is het goed om af en toe een goed blok training in mijn seizoen te hebben. Dat brengt me naar een ander niveau en daar geniet ik van.”

En dus breekt de volgende fase in zijn opbouw aan. “De voorbereiding is echt goed geweest. Niets heeft me gestoord. De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat ik me meer klaar voel als ik naar wedstrijden ga. En omdat ik langer train, heb ik meer koershonger. Dat is echt belangrijk, een onderdeel van het moderne wielrennen. Het is heel moeilijk om naar een koers te gaan zonder voorbereiding, omdat het niveau gewoonweg superhoog ligt in iedere wedstrijd. Nu is dat belangrijker dan ooit, met de Tour en daaropvolgend het WK voor de boeg. Een goede basis is essentieel als je aan de Tour begint, zodat je er best oké uitkomt. En dan op naar een goed WK.”

Meer daarover in deel twee van het interview, dat woensdagochtend verschijnt.