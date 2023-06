Mathieu van der Poel overweegt deelname NK tijdrijden

De kans bestaat dat Mathieu van der Poel het NK tijdrijden 2023 op zijn programma zet. De 28-jarige winnaar van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix heeft de laatste jaren in meerdere tijdritten zichzelf gemeten met de wereldtop, waaronder in de Giro d'Italia en Tour de France vorig jaar. "Ik denk erover na", zegt hij enthousiast.

“Maar we hebben er nog niet echt over gehad met de ploeg”, voegt hij daar lachend aan toe. “Maar het behoort zeker tot de mogelijkheden. Het is een lange week. Het enige dat een beetje in de weg zit, is dat het best een eind weg is voor een tijdrit (het NK tijdrijden vindt dit jaar plaats in het Gelderse Nunspeet, red.). Door de verplaatsing verlies je één of twee dagen met training. Ik overweeg het, maar op dit moment staat het nog niet op mijn planning.”

