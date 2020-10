Mathieu van der Poel: “Ik kan me wel voor mijn kop slaan” woensdag 7 oktober 2020 om 17:48

“Ik had gewoon vroeger aan moeten gaan.” Mathieu van der Poel legde de schuld bij zichzelf na zijn tweede plaats in de Brabantse Pijl, waar hij de zege moest laten aan Julian Alaphilippe.

“Ik maakte een fout die ik normaal nooit maak. Ik ga niet slapen vannacht, daar ben ik zeker van”, zei Van der Poel over zijn sprint in de Brabantse Pijl, waar hij met Alaphilippe en Benoît Cosnefroy duelleerde om de overwinning. “Ik wist al toen Alaphilippe er voorbijkwam, dat ik al te lang had gewacht. Dan zit ik eigenlijk half te freewheelen tussen hun twee. Het is mijn eigen domme fout.”

De kopman van Alpecin-Fenix verwachtte niet dat Cosnefroy voor de laatste bocht al zou komen. “Ik was van plan wat híj deed, namelijk tegen het hek sprinten want dan moest de rest door de wind komen. Op zich was dat nog gen probleem. Ik kan mezelf echt voor mijn kop slaan om niet aan te gaan op dat moment. Dat was een grote fout en ik ben echt heel teleurgesteld in mezelf.”

Dat hij zich niet zegezeker voelde tegen zijn twee tegenstrevers uit Frankrijk, vertelde hij. “Vorig jaar had ik hier de sprint al gereden, dus ik wist hoe dat moest. Ik wist dat als ik in de laatste rechte lijn kwam, toen ik de streep zag liggen, dat ik er dichtbij ging zijn. Maar om het dan nog zo te verkloten, dat kan ik mezelf niet vergeven.”

Eigen fout

Hoewel Van der Poel nog dicht bij de overwinning leek te komen op het moment dat Alaphilippe zijn handen al in de lucht stak, voelde hij zelf dat hij te laat kwam. “Ik had zeker nog wel een versnelling. Het is een eigen fout als je je sprint niet kunt rijden. Ik had gewoon vroeger aan moeten gaan.”

Over vier dagen gaat de Nederlandse kampioen alweer van start in Gent-Wevelgem, om daarna aan het vertrek te staan van de Ronde van Vlaanderen. Toch vindt hij niet dat hij daarmee de ontgoocheling van de Brabantse Pijl al snel kan wegspoelen. “Nee, zo ben ik niet. Ik zie dit echt als een gemiste kans. Ik was wel gebrand op de zege hier en het zat er zeker in.”