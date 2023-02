Mathieu van der Poel: “Ik heb niet gedaan wat iedereen verwachtte”

De gebalde vuisten en de oerschreeuw op de finish en de emoties later op het podium tekenden hoeveel deze wereldtitel veldrijden voor Mathieu van der Poel betekende. Winnen voor een ongekende mensenmassa in zijn eigen achtertuin en het afmaken na het perfecte duel met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, mooier kon het ook bijna niet.

Wat was je plan voor deze titelstrijd?

“Ik heb geen echt plan gemaakt. Dat doe ik eigenlijk nooit. Lars van der Haar zorgde direct voor een snelle opening. Op het zwaarste deel van het parcours bij De Wal nam ik het initiatief direct over. Ik wilde niet in een wedstrijd terechtkomen waar ik moest vechten voor mijn positie. Dat alleen Wout mij kon volgen was dan ook prima. Ik heb hem een paar keer proberen pijn te doen, maar ik merkte dat we aan elkaar gewaagd waren. Daardoor begreep ik al vrij snel dat ik het in de sprint moest doen.”

Was het dan geen optie om op de laatste keer de balken een aanval op te zetten. Iedereen zag dat je daar beter was?

“Ik weet dat iedereen verwachtte dat ik iets op de balken zou ondernemen. Ik had echter in mijn hoofd zitten dat ik daar zeker niks ging doen. Ik denk ook niet dat Wout had verwacht dat ik op de balken gewoon in zijn wiel zou blijven zitten.”

“Stel dat ik daar wel iets had ondernomen. Dan had ik hooguit zo’n 10 à 15 meter kunnen pakken, maar dan had hij mij bij de trappen alweer achterhaald. Op dat moment zat hij dan zelfs in het voordeel. Met het over de balken springen heeft iedereen inmiddels enorme stappen gezet. Elke profrenner kan tegenwoordig goed over de balken springen. Ik denk dat ik gedurende de hele wedstrijd Wout meer pijn heb gedaan op het zware deel bergop dan op de balken.”

Had jij in de wedstrijd het gevoel dat je Wout de baas kon zijn?

“We kwamen beiden al vroeg voorop, omdat we allebei niet al te veel in het gewring wilden zitten. Ik had al snel in de gaten dat het niet mogelijk was om elkaar te lossen. Ik wilde er wel een zware wedstrijd van maken om zo ook zeker te zijn dat niemand uit de achtergrond kon terug komen en om druk te zetten op Wout. Op het stuk omhoog bij De Wal merkte ik dat ik zeker niet de mindere was. Dat gaf me vertrouwen voor de sprint in de laatste ronde.”

Was het de ideale sprint?

“Ik had verwacht dat Wout direct zou aanzetten vanuit de koppositie bij het opdraaien van de finishstraat. Dat deed hij niet. Vervolgens wist ik dat het een voordeel zou zijn wanneer ik als eerste aanzette.”

Is die sprint te vergelijken met jullie sprint-à-deux in de Ronde van Vlaanderen in 2020?

“Nee. Een sprint na een klassieker van 260 kilometer is heel iets anders dan sprinten na een uur veldrijden. Daarbij was de rechte lijn in de Ronde van Vlaanderen ook veel langer.”

De duels tussen jullie geven de wielersport een extra aantrekkingskracht. Voel je dat zelf ook?

“De sport heeft duels nodig. Ik vind onze onderlinge duels zeker mooi. Als je een van ons tweeën wegneemt, dan zal dat bepaalde wedstrijden een stuk minder interessant maken. Kijk naar dit WK. Had een van ons tweeën hier niet aan de start gestaan, dan had je ook dat deel van het publiek minder gehad.”

“Wij drijven elkaar al jaren naar een hoger niveau. Zowel in het veldrijden als op de weg. Onderling is er altijd respect geweest. Soms als je verslagen bent, dan vind je die duels net iets minder. Maar ik ben ervan overtuigd dat we straks na onze carrière zeggen dat die tweestrijd heel speciaal was.”

Hoe speciaal was het om in ‘jouw’ Hoogerheide door zo’n mensenmassa te rijden?

“Het was heel cool om al die mensen te zien. Het is ook mooi om te zien dat het veldrijden zo populair is. In de kerstperiode zijn er ook veel toeschouwersrecords gebroken. Voor mij was dit natuurlijk een speciale wedstrijd zo dicht bij mijn thuis. De sfeer was relaxed. Er was geen boegeroep, maar respect vanuit beide supporterskampen. Voor zowel Wout als mij. Dat maakt het alleen maar mooier.”



