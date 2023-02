Adrie van der Poel zag sprint Mathieu niet live: “Enthousiasme in tent deed vermoeden dat het goed was”

Video

Adrie van der Poel heeft de winnende sprint van zoon Mathieu op het WK veldrijden in ‘hun’ Hoogerheide niet gezien. Dat erkende Van der Poel senior na afloop in gesprek met WielerFlits. “Maar het enthousiasme in de tent te zien deed me vermoeden dat hij gewonnen had”, lacht hij.

De parcoursbouwer was zelf op het terrein aanwezig als toeschouwer, en niet in de materiaalpost bij Mathieu. “We hebben hetzelfde gedaan als altijd, omdat ik normaal altijd David help. Daarom heb ik met een groepje bekenden gestaan. In de laatste ronde liep ik terug, maar ik was te laat voor de sprint te zien. Maar het enthousiasme in de tent te zien deed me vermoeden dat hij gewonnen had”, aldus Adrie.

De voormalig wereldkampioen veldrijden analyseerde cross, die uitdraaide op een geweldige tweestrijd tussen Van der Poel en Wout van Aert, ook nog. “Ik denk dat Mathieu licht de betere was. Iedereen hoopt dat hij op de laatste balken vol ging doortrekken, maar hij is slim genoeg om te weten dat dat niet haalbaar was tot op de streep”, zag hij. “Die sprint gaan we het maar niet over hebben… Hij was gewoon goed, dat wisten we. Dat is de verdienste van de ploeg en van hemzelf. Maar we weten allemaal dat hij een killer is.”

