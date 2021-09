Mathieu van der Poel start definitief op WK wielrennen 2021 en laat GP Denain schieten

Mathieu van der Poel doet definitief mee aan het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen. De 26-jarige renner van Alpecin-Fenix kampt sinds de Olympische Spelen met hernia-klachten, maar concludeerde na de laatste wedstrijden dat hij fit genoeg is om te starten. Voor Nederland is hij meteen de kopman en vindt in Leuven een parcours dat op zijn lijf geschreven is.

Bondscoach Koos Moerenhout is alvast blij dat zijn beoogde kopman erbij is. “Mathieu heeft niet de ideale aanloop naar dit WK gehad, maar hij geeft zeker een extra dimensie aan onze wegploeg. Het vergroot onze kansen op succes dat hij meedoet. Hij is vermoedelijk niet de uitgesproken favoriet vanwege zijn fysieke problemen in de aanloop naar dit WK, maar hij zal zeker een renner zijn waar naar gekeken wordt. Ik ben blij dat hij van start gaat.”

Van der Poel trainde veel de voorbije weken

MVDP heeft er alles aan gedaan om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden in de tijd die hij nog had. “De afgelopen tijd heeft hij noodgedwongen, om nog in vorm voor het WK te raken, nogal veel getraind. Daarvan voelt hij nu ook de weerslag. Die vermoeidheid zit natuurlijk ook in zijn benen. Met de koersen die hij in deze dagen rijdt, hoopt hij nog de puntjes op de i te zetten. Verder is het voor hem taak om de laatste dagen richting het WK ook te herstellen van zijn zware trainingen en zodat hij zondag ook fris genoeg aan de start van het WK staat”, vertelde Moerenhout zondag nog in een interview met WielerFlits.

De bondscoach denkt wel dat hij nu een potentiële winnaar in zijn ploeg heeft, vertelde hij. Voor Van der Poel staat deze week vooral in het teken van rust. “Wat kun je op zo’n korte tijd doen om nog een paar procentjes te verbeteren richting het WK? Hij moet echter ook niet forceren en té veel willen doen. Frisheid is ook heel belangrijk. Hij is immers een renner die dit WK zou kunnen beslissen door te ‘ontploffen’. Dat kun je in mijn ogen alleen maar wanneer je fris bent. Het is een hele dunne balans tussen vormpeil en frisheid waar hij de komende dagen naar moet zoeken.”

Om zich zo optimaal voor te bereiden op het WK, verschijnt Van der Poel dinsdag niet aan het vertrek in de GP Denain.