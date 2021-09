Bondscoach Koos Moerenhout: “Voor Mathieu van der Poel is WK een race tegen de klok”

Interview

Hij heeft niet de meest benijdenswaardige job richting het WK op de weg aanstaande zondag in Leuven. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout heeft de afgelopen weken zijn ideale scenario richting de mondiale titelstrijd geregeld moeten bijstellen. Hij leeft tussen hoop en vrees. Op papier oogt de Nederlandse selectie sterk, maar pijntjes en blessures op het verkeerde moment laten de onzekerheid binnen het Oranje-korps overheersen.

Op ’t Zand in Brugge had Moerenhout stiekem gehoopt met Tom Dumoulin een gooi naar de wereldtitel te doen. Maar de Limburger werd vorige week bij een training in de Ardennen geschept door een auto en brak zijn rechterpols. Dus vangt de bondscoach nu achter de mixed-zone vervanger Jos van Emden op die naar behoren presteert en op één seconde strandt van zijn doelstelling: een top-tien klassering. Anders gesteld: wanneer je slechts één seconde langzamer bent dan tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, doe je het niet zo slecht.

Met het oog op het hoofdnummer, het WK op de weg van zondag, lijkt het met de rugblessure van de beoogde kopman van Oranje, Mathieu van der Poel, goed te gaan. Inmiddels heeft hij de Antwerp Port Epic, Primus Classic en Gooikse Pijl gereden, terwijl dinsdag nog de GP Denain op zijn programma staat.

“Ik heb zaterdagavond na de Primus Classic nog even kort contact met Mathieu gehad”, vertelt Moerenhout. “Over zijn deelname aan het WK is hij overwegend positief. De afgelopen tijd heeft hij noodgedwongen, om nog in vorm voor het WK te raken, nogal veel getraind. Daarvan voelt hij nu ook de weerslag. Die vermoeidheid zit natuurlijk ook in zijn benen. Met de koersen die hij in deze dagen rijdt, hoopt hij nog de puntjes op de i te zetten. Verder is het voor hem taak om de laatste dagen richting het WK ook te herstellen van zijn zware trainingen en zodat hij zondag ook fris genoeg aan de start van het WK staat.”

Wanneer neemt Van der Poel definitief de beslissing dat hij het WK rijdt.

“Mathieu heeft vandaag nog de Gooikse Pijl gereden die hij als referentie wilde hebben. Hij neemt het besluit vanavond of anders morgen.”

Is die beslissing eigenlijk al niet genomen en kan alleen een terugslag hem uit dit WK houden?

“Ja,, zo kijk ik er inderdaad ook naar. Mathieu laat de laatste week alweer een niveau zien waarmee hij zeker op het WK thuishoort. Zijn vormpeil is niet ideaal, maar zeker ook niet slecht.”

Ideaal kun je zijn voorbereiding door de rugblessure zeker niet noemen.

“Dat klopt. Het is voor hem een beetje een race tegen de klok geworden. Wat kun je op zo’n korte tijd doen om nog een paar procentjes te verbeteren richting het WK. Hij moet echter ook niet forceren en té veel willen doen. Frisheid is ook heel belangrijk. Hij is immers een renner die dit WK zou kunnen beslissen door te ‘ontploffen’. Dat kun je in mijn ogen alleen maar wanneer je fris bent. Het is een hele dunne balans tussen vormpeil en frisheid waar hij de komende dagen naar moet zoeken.”

Hoe belangrijk is het voor jouw selectie dat Mathieu deelneemt aan het WK?

“Met Mathieu hebben we een potentiële winnaar in je ploeg. Zonder Mathieu hebben we nog steeds een sterk team, maar zijn we echte outsiders. Al hebben we ook nog altijd een aantal vraagtekens in onze ploeg. Dylan van Baarle komt terug van een blessure (klein breukje in de bekken, red.). Hij geeft aan dat hij goed heeft kunnen trainen en voelt zich weer oké. Niet alleen fysiek maar ook conditioneel en mentaal heeft hij vertrouwen voor het WK. Bauke Mollema heeft vrijdag in de tijdrit in de Ronde van Luxemburg nog een harde ‘smakkerd’ gemaakt. Het lijkt gelukkig mee te vallen. Bauke heeft de dagen erna gewoon kunnen fietsen en kan kracht op de pedalen zetten. Ik heb contact met hem gehad en ook hij kijkt positief vooruit. Maar een week voor het WK hard vallen doet nooit iemand goed. We moeten toch even afwachten hoe die blessures zich de komende dagen ontwikkelen.”

Het lijkt alsof je richting dit WK met de wet van Murphy te maken hebt.

“Dat klopt, maar het kan nog allemaal op z’n plek vallen. Alleen met Tom Dumoulin hebben we een kopman die geen kans heeft om nog te herstellen voor het WK. Alle andere vraagtekens kunnen richting zondag ook zekerheden worden. De komende dagen gaan we zien of dat ons geluk is.”

Zonder Tom Dumoulin zie je meteen in de tijdrit dat het aantal Nederlandse gegadigden beperkt is.

“Op tijdritgebied is het momenteel dun in Nederland. Het tijdrijden was al een specialisme en dat heeft zich alleen maar verder geëvolueerd. Dat zie je ook in de uitslag van dit WK-tijdrijden. Als Tom niet kan rijden, dan is Jos iemand die het op dit vlakke parcours goed doet. Met zijn twaalfde plaats heeft hij naar zijn doen goed gereden. Onze doelstelling was top-tien, daar zit hij slechts één seconde vandaan. Dan kun je niet zeggen dat je het slecht hebt gedaan. Een twaalfde plek is natuurlijk anders dan meedoen om goud, wat het geval was wanneer je hier met Tom van start was gegaan. Maar er zijn niet veel landen die kunnen zeggen dat ze op het WK-tijdrijden mee doen voor de prijzen.”