Voorbeschouwing: GP de Denain 2021

Voor Mathieu van der Poel is de GP de Denain een bijzondere wedstrijd. Niet alleen is de Nederlander titelverdediger in deze barre koers op Franse bodem, maar voor hem is het ook de laatste mogelijkheid om zich te testen voor het WK in Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Lost Van der Poel nog maar eens een waarschuwingsschot in Denain? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De renners die goed voorbereid naar de WK wielrennen in Vlaanderen willen gaan, kunnen zich deze weken goed uitleven in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Na de Benelux Tour konden zij ervoor kiezen om de Ronde van Luxemburg, Antwerp Port Epic, het Kampioenschap van Vlaanderen, de Primus Classic en dinsdag ook de GP de Denain in Frankrijk te rijden.

De Franse semiklassieker is inmiddels een begrip op de UCI-kalender. Door de kasseien op de route is de GP de Denain net een Vlaamse klassieker. Sinds de eerste editie in 1959 wonnen er veel grootheden die later ook zouden schitteren in de Ronde van Vlaanderen, zoals Edwig van Hooydonck, Walter Planckaert en Ludo Dierckxsens.

Heel gek is het dan ook niet dat er meer Belgen dan Fransen de GP de Denain ooit wonnen. Liefst 25 keer won er Vlaming of Waal, tegenover negentien keer een Fransman. Toch heeft een renner uit Frankrijk het recordaantal zeges in de GP de Denain: de lepe Jimmy Casper was maar liefst vier keer de beste in de GP de Denain, in 2005, 2006, 2009 en 2011.

Nederland kent drie renners die ooit wonnen in de GP de Denain. De zeges van Jan Koerts (1994) en Jeroen Blijlevens (1999) zijn misschien minder bekend bij het wielerpubliek, maar de zege van Mathieu van der Poel in 2019 zal bij menig liefhebber nog in het geheugen gegrift staan. Maar daarover zo meer.

Laatste tien winnaars GP de Denain

2020: Afgelast i.v.m. het coronavirus

2019: Mathieu van der Poel

2018: Kenny Dehaes

2017: Arnaud Démare

2016: Dan McLay

2015: Nacer Bouhanni

2014: Nacer Bouhanni

2013: Arnaud Démare

2012: Juan José Haedo

2011: Jimmy Casper

Vorige editie

In 2019 maakte Mathieu van der Poel zich op voor zijn eerste Vlaamse voorjaar. Na een prima voorbereiding in het Turkse Antalya besloot de Nederlander om zich via Nokere Koerse, GP de Denain, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen klaar te stomen voor Vlaanderens Hoogmis. In Nokere Koerse ging het echter mis voor MVDP. In de laatste rechte lijn kwam hij ten val en even leek zijn voorjaar op losse schroeven te staan.

Wonder boven wonder stond de Nederlands kampioen enkele dagen later alweer aan de start van de GP de Denain. Geen stuiver gaven kenners voor zijn winstkansen, maar in het laatste wedstrijduur was het wel Van der Poel die ten aanval trok. Alleen de Luxemburger Alex Kirsch was in staat te volgen en samen bereikten zij de vroege vlucht, waar de Nederlander van Corendon-Circus nog twee ploeggenoten had zitten die met hun laatste krachten de voorsprong van de kopgroep nog een beetje konden uitbreiden.

Op de laatste kasseienstrook van de dag was het dan aan Van der Poel zelf. Terwijl het peloton de kopgroep (nog steeds) in beeld had, demarreerde hij nog een keer. Kirsch en Mihkel Räim konden even volgen, maar braken en zodoende stevende de Nederlandse allrounder alleen af op de finish. Een solo van negen kilometer hield hij nipt vol tot aan de streep. Vier dagen na zijn vervelende valpartij in Nokere won hij de GP de Denain, en zagen de vooruitzichten voor Vlaanderens Hoogmis er ineens een stuk beter uit. Daar zou hij vierde worden.

Uitslag GP de Denain 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in 4u21m39s

2. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) op 3s

3. Timothy Dupont (Wanty-Gobert) op 3s

4. Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) op 3s

5. Emiel Vermeulen (Natura4ever-Roubaix Lille Metropole) op 3s

Parcours

De GP de Denain voert het peloton via vier lastig te volgen lussen rond de omgeving van Denain, een klein industrieplaatsje in het beter bekende arrondissement Valenciennes. In de tweehonderd kilometer lange wedstrijd schuilt het gevaar niet in de eerste honderd kilometer, als het peloton via de westkant van de Schelde de eerste lus maakt.

Ook als de renners de Schelde oversteken na een kilometer of veertig en zij in de tweede lus richting de omgeving fietsen waar later ook de finale verreden zal worden, blijft het gevaar uit. De organisatie heeft goed haar best gedaan om de kasseienstroken dan nog te verbergen. Hoe anders is dat als de renners een paar minuten voor twee voor de tweede keer de finish in Denain bereiken.

Vanaf dan begint de kasseienterreur. In de laatste honderd kilometer moet het peloton over liefst 20,8 kilometer aan kasseien rijden, verspreid over twee dezelfde lussen. Na 108,6 en 158,7 kilometer is de Haspres-Thiant-strook de strook die het bal opent, waarna vier kasseienstroken tussen kilometer 116,7 kilometer en kilometer 127,2 en ook tussen kilometer 166,9 en kilometer 177,4 de schifting moeten maken. Voornamelijk de Miang-Quérénaing is een viezerik. De organisatie heeft deze 2500 meter aan kasseien tussen Miang en Quérénaing de hoogste moeilijkheidsgraad gegeven.

Een laatste mogelijkheid om het verschil te maken is de Aversnes-le-Sec-Hordain-strook (1800 meter) op twaalf kilometer van de finish. Dit is overigens niet dezelfde strook als waar Mathieu van der Poel zijn concurrenten twee jaar geleden de vernieling in reed; dat was de Marquette à Abscon. De winnaar toont zich rond 16.10 uur in Denain.

Start: 11.30 uur

Finish: 16.10 uur

Afstand: 200,3 kilometer

Favorieten

De organisatie van de GP Denain kan enkele dagen voor de wegkoers van het WK rekenen op een prima deelnemersveld, met acht WorldTour-teams en ook Alpecin-Fenix met een van de sterkst mogelijke opstellingen. Veel renners zijn van plan om in het noorden van Frankrijk nog een keer de benen te testen voor ze definitief afreizen naar België voor het WK.

Kijkend naar de favorieten, dan zijn er enkele renners die in staat worden geacht om aanstaande zondag in Leuven een rol van betekenis te kunnen spelen. We denken dan als eerste aan Mathieu van der Poel, die nog steeds met pijn aan zijn rug kampt maar ondertussen wel de Antwerp Port Epic achter zijn naam zette en de benen eens goed testte in het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl. Tevens is hij de titelverdediger in industrieplaatsje Denain. Op de lastige kasseistroken zullen we echt te weten komen hoe het met de rug van MVDP staat. Of gaat hij verstoppertje spelen?

Ook Christophe Laporte gaat op het WK een rol van betekenis spelen, al is hij daar zeker geen topfavoriet. In Denain liggen zijn kansen op winst een stuk hoger, zeker omdat deze wedstrijd nog weleens wil uitdraaien op een sprint met een uitgedund groepje. En juist dan is de renner van Cofidis op zijn gevaarlijkst. Hij bewees dat enkele dagen geleden nog door de GP de Wallonie op zijn naam te schrijven, door de snelste renner te zijn van een groepje met twintig renners. Van hetzelfde laken een pak: Jake Stewart. De jongeling van Groupama-FDJ lijkt qua profiel veel op de Fransman en zal bij het hierboven geschetste scenario zeker kans maken op de zege. Dit jaar werd hij nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.

Tom Pidcock is de volgende in het lijstje der WK-gangers dat nog even de benen komt testen in Frankrijk. Wat we van de Brit kunnen verwachten? Geen idee, want sinds de Vuelta reed hij geen wedstrijd meer. De 22-jarige renner was in Spanje niet de beste versie van zichzelf, omdat hij naar eigen zeggen teveel had gefeest na zijn olympische titel op de mountainbike. Drie weken na afloop van de Vuelta mogen we verwachten dat de Brit in alle rust aan het toewerken is naar het WK en dat alle bloemetjes inmiddels wel zijn buitengezet, en dus is hij ook hier een gevaarlijke klant. Zeker met ploeggenoten als Michał Kiwatkowski en Gianni Moscon om zich heen.

Luke Rowe, Lukas Pöstlberger en Rasmus Tiller zijn de laatste WK-gangers in Leuven. Vooral van die laatste twee mogen we iets verwachten. Pöstlberger omdat hij met een lepe aanval in de laatste kilometers iedereen het nakijken kan geven – verrassen kun je het inmiddels niet meer noemen. Tiller omdat hij zich dit jaar ijzersterk heeft getoond in Belgische 1.Pro- en 1.1.-wedstrijden en nog steeds goed in vorm is. Winst in Dwars door het Hageland, tweede in Le Samyn, vijfde in de Antwerp Port Epic, zesde in de GP de Wallonie; het is aannemelijk dat Tiller zich ook dinsdag weer zal laten gelden.

Een aantal favorieten missen we dan nog. Weliswaar werken ze niet naar het WK toe, maar in de afgelopen weken bewezen zij wel in grootse vorm te zijn. Jasper Philipsen is er zo een. De afgelopen twee wedstrijden (Kampioenschap van Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt) schreef de rappe Belg al op zijn naam. In de GP Denain is de kans aanwezig dat hij er een loepzuivere hattrick gaat maken. Samen met MVDP heeft Alpecin-Fenix een ijzersterk duo uitgespeeld. Als een aanval van Van der Poel mislukt, dan sprint Philipsen toch gewoon naar de zege?

Naast Philipsen, Stewart, Laporte mogen we ook Jordi Meeus, Bram Welten, Dan McLay, Piet Allegaert, Jens Keukeleire, Marc Sarreau in een sprint verwachten. Hoewel McLay een oud-winnaar is van deze wedstrijd en Sarreau de tweede plaats in 2019 opeiste achter Van der Poel, geven we de sprintsterren toch aan Meeus en Welten door hun prestaties en regelmatigheid in dit seizoen. Welten eindigde dit seizoen al in negen (!) eendagskoersen bij de eerste tien, Meeus eindigde zondag als derde in de Gooikse Pijl en reed een uitstekende Vuelta.

De rovers van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux krijgen de laatste sterren. Aan het begin van dit jaar werd de ploeg van Hilaire Van der Schueren weinig kansen toegedicht om er een mooi seizoen van te maken, maar zeker in de laatste maanden slaagt het team erin om het ene na het andere mooie resultaat voor de neuzen van andere WorldTour-toppers weg te kapen. Taco van der Hoorn is de grootste sensatie, met ritwinst in de Binckbanck Tour en Giro d’Italia en een tweede plaats in de Antwerp Port Epic, maar ook Aimé De Gendt heeft bewezen een volwaardige kopman te zijn, met ereplaatsen in de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Jasper Philipsen, Christophe Laporte

** Tom Pidcock, Aime de Gendt, Taco van der Hoorn

* Jake Stewart, Jordi Meeus, Rasmus Tiller, Bram Welten

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Volgens Buienradar wordt het uitstekend koersweer in Denain dinsdag. Een zonnetje, twintig graden en nauwelijks wind. Voor de renners die het niet fijn vinden om over natte kasseien te rijden, zal deze weersverwachting een flinke opluchting zijn. Eurosport zendt de wedstrijd vanaf 13.30 uur uit.