WK-selectie hoofdpijndossier voor Moerenhout: wie moeten er mee?

Special

Mathieu van der Poel: hernia. Dylan van Baarle: klein breukje in zijn bekken. Tom Dumoulin: polsbreuk. Achter de laatste staat een rood kruis, achter de eerste twee een groot vraagteken. Alle drie had Koos Moerenhout ze over twee weken kunnen uitspelen als kopman op het WK in Leuven. Hoe moet de bondscoach deze lastige puzzel nu leggen? WielerFlits zet de opties op een rij.

We gaan hierbij uit van twee scenario’s. Scenario 1 betreft een selectie waarin Van der Poel (en/of Van Baarle) er wel bij zijn in België. Scenario 2 spreekt dan voor zich: in dat geval zijn beide pechvogels afwezig en zal de tactiek van Nederland moeten veranderen. Als MVDP het WK haalt, zal Nederland er alles aan gelegen zijn om hem zo fris mogelijk in de finale te krijgen en hem daarin zo lang mogelijk bij te kunnen staan. Met andere woorden: er is dan een ondersteunende tactiek nodig. Als hij er niet is – ook in het geval als alleen Van Baarle de start haalt (daar is Moerenhout licht optimistisch over) – zal Nederland geen topfavoriet herbergen en zullen ze dan de aanval moeten kiezen. Daar is een offensieve tactiek voor nodig.

In beide situaties zullen een aantal renners in de selectie hetzelfde zijn. Bij afwezigheid van Van der Poel, Van Baarle en Dumoulin, lijkt Mike Teunissen de aangewezen man om als kopman uit te spelen. Dat geldt in iets mindere mate ook voor Bauke Mollema. Op hem kun je bouwen, maar de klimmer van Trek-Segafredo heeft zeer weinig ervaring in het koersen over kasseien. Naast Teunissen en Mollema lijken ook routiniers Niki Terpstra en Sebastian Langeveld zekerheden in de achtkoppige Nederlandse selectie. Wanneer Ide Schelling op het EK weer zijn niveau haalt van voor zijn ziekte en val in de Bretagne Classic, zal de renner van BORA-hansgrohe ook op een plek kunnen rekenen. We zoeken dus nog één (scenario 1) tot drie man (scenario 2) om de selectie compleet te maken.

Danny van Poppel (28, Intermarché-Wanty-Gobert)

Op basis van zijn huidige seizoen verdient Danny van Poppel een selectie. De 28-jarige sprinter annex klassiekerrenner van Intermarché-Wanty-Gobert heeft een sterke reeks Vlaamse wedstrijden afgewerkt dit najaar, maar ook in de voorjaarsklassiekers was hij op punt. Hij zat tijdens Gent-Wevelgem mee in de eerste waaier (waaruit hij in de finale wel werd losgereden) en hij werd zestiende in de Ronde van Vlaanderen. In de Scheldeprijs finishte hij als vierde. Begin juni eindigde hij als tweede in Dwars door het Hageland en zesde in de Elfstedenronde.

Dit najaar won hij een zeiknatte editie van de Egmont Cycling Race, gevolgd door een derde plek in de GP Marcel Kint. Van Poppel reed vervolgens een beresterke Benelux Tour, waar hij het puntenklassement won. In vijf van de zeven ritten eindigde hij bij de eerste acht. Vooral in de slotrit naar Geraardsbergen (zesde) maakte hij indruk. Van Poppel kan zich uitstekend positioneren en dat is in Leuven van levensbelang. Nederland kan hem zelfs als joker uitspelen in een veredelde massasprint. In beide scenario’s kan Moerenhout eigenlijk niet om Van Poppel heen.

Fabio Jakobsen (25, Deceuninck-Quick-Step)

Naast Bauke Mollema heeft ook Fabio Jakobsen bij Moerenhout aangegeven graag het WK te willen rijden. De 25-jarige sprinter van Deceuninck-Quick-Step zit op rozen na drie gewonnen ritten in de Vuelta a España met daarbovenop de eindzege in het puntenklassement. Ook in België won hij al diverse wedstrijden. Maar in de zwaarste klassiekers met de lengte van dit WK kwam de Nederlands kampioen van 2019 nog niet in actie. De vraag is dus ook of Jakobsen 265 kilometer op dit parcours kan overleven. Maar áls hij dat kan, dan kan hij met zijn sprint een topresultaat leveren. Dat lijkt alleen mogelijk in scenario 2, omdat Jakobsen het als topper niet gewoon is om een ondersteunende rol te vervullen.

Taco van der Hoorn (27, Intermarché-Wanty-Gobert)

De beste resultaten in eendagskoersen behaalde Taco van der Hoorn in zijn periode bij Roompot-Oranje Peloton. Op WorldTour-niveau kwam dat er bij Jumbo-Visma niet uit en reed hij vooral in een knechtenrol. Dat hij zijn kwaliteiten als aanvaller en afmaker nog niet verleerd is, liet hij dit seizoen zien in het shirt van Intermarché-Wanty-Gobert. Op sterke wijze won de Zuid-Hollander ritten in de Giro d’Italia en onlangs nog in de Benelux Tour. En dan te bedenken dat hij het seizoen eigenlijk zou beginnen bij BEAT Cycling, met alle respect. Van der Hoorn kan met zijn aanvalsdrang een prima aanvulling zijn in beide scenario’s, om mee te sluipen in de vroege vlucht en zo de druk af te houden.

Timo Roosen (28, Jumbo-Visma)

Ook Timo Roosen zou een prima achtste renner kunnen zijn in scenario 1 mét Van der Poel erbij. De Nederlandse kampioen maakt al jaren deel uit van de klassiekerkern bij Jumbo-Visma. De 28-jarige coureur uit Tilburg was ook een aantal jaar lang de loods van Dylan Groenewegen en zou in een ondersteunende rol een prima aanvulling van een selectie zijn die gebouwd is om de koers te ondergaan en België het gewicht te laten dragen. In die ondersteunende taak kwam hij de laatste jaren veel tot zijn recht. De Nederlandse kampioen kan lang mee en zou tot en met de voorfinale veel werk kunnen verrichten om de kopmannen uit de wind te houden.

Ramon Sinkeldam (32, Groupama-FDJ)

Een andere piloot die in een ondersteunende rol de selectie in het Van der Poel/Van Baarle-scenario zou kunnen completeren, is Ramon Sinkeldam. De Zaandammer is bezig aan zijn vierde seizoen bij Groupama-FDJ, waar hij tot voor kort een van de vaste helpers rondom kopman Arnaud Démare was. Hij ging echter niet mee naar de Tour de France en dat was toch een kleine domper voor Sinkeldam, die er ongetwijfeld getergd door zal zijn. Hij verlengde onlangs wel zijn contract en heeft jarenlang ervaring in de klassiekers. Bovendien is hij allesbehalve beroerd om zich volledig weg te cijferen voor een kopman. Als beschermheer voor bijvoorbeeld Van der Poel of Van Baarle, zou het een prima keuze zijn.

Nils Eekhoff (23, Team DSM)

Het seizoen 2021 van Nils Eekhoff kenmerkt zich vooral door pech. Volgens de ploegleiding ontwikkelt hij zich heel goed, maar om diverse redenen is het dit seizoen slechts een aantal keer gelukt om dat te laten zien. In de Tour of Britain toonde hij echter dat hij in orde was. In de lastige eerste rit moest hij alleen WK-topfavoriet Wout van Aert voor zich dulden. In de vijfde etappe moest Eekhoff echter uitwijken voor de gevallen Owain Doull en belandde daardoor hard in de hekken. Hij kneusde daarbij onder andere zijn ribben. Een dag later moest hij daardoor opgeven. Mits fit zou hij in het scenario waarin Nederland moet aanvallen, de koers vroeg kunnen openbreken in dienst van Mollema en Teunissen.

Cees Bol (26, Team DSM)

Wanneer Van der Poel en Van Baarle niet fit genoeg zijn en Moerenhout dus voor een andere tactiek moet kiezen, komt ook Cees Bol in beeld. De sprinter van Team DSM steekt zijn liefde voor de klassiekers nooit onder stoelen of banken, ondanks dat ze bij de Duitse ploeg meer in hem zien als snelle man. Een selectie op dit parcours zal hem dan ook enorm motiveren, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Bol niet aan zijn allerbeste seizoen bezig is. Hij won vroeg op het jaar wel een rit in Parijs-Nice, maar buiten drie top-8 noteringen in de Tour de France was dat ook zo’n beetje het hoogtepunt. Of een derde snelle man in dat scenario naast Jakobsen en Teunissen nodig is, valt ook te bezien.

Pascal Eenkhoorn (24, Jumbo-Visma)

In beide scenario’s zou ook Pascal Eenkhoorn een goede optie zijn om mee te nemen. De 24-jarige renner van Jumbo-Visma rijdt een dijk van een tweede deel van het seizoen. Dat begon met een vijfde plek in het eindklassement van de Tour de Wallonie, gevolgd door een knappe zege in de Heistse Pijl en een dito tiende plek in het eindklassement van de Ronde van Polen. Afgelopen week liet hij als lijfwacht van Van Aert ook een goed vormpeil zijn. Eenkhoorn kan prima door een peloton manoeuvreren, kent Van der Poel al jaren vrij goed en weet als geen ander hoe zijn eeuwige rivaal doorheen de koers monstert. Met zijn aanvalslust zou Eenkhoorn ook prima meekunnen in een team zonder MVDP en Van Baarle.

