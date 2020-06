Mathieu van der Poel gaat ook dit jaar nog mountainbiken zondag 7 juni 2020 om 08:28

Mathieu van der Poel zal dit jaar nog in actie komen op de mountainbike, zo heeft zijn coach en ploegleider Christoph Roodhooft laten weten aan het AD. Van der Poel wil in 2020 – ondanks een druk wegprogramma – nog zoveel mogelijk wereldbekerwedstrijden afwerken.

Van der Poel begint op 1 augustus weer met koersen als Strade Bianche op het programma staat, gevolgd door Milaan-San Remo. De 25-jarige renner van Alpecin-Fenix zal ook dit jaar switchen tussen disciplines, want begin september is het tijd voor de eerste wereldbekermanche in het Zwitserse Lenzerheide.

Na Lenzerheide volgen er nog enkele wereldbekerwedstrijden cross country, om precies te zijn in Les Gets (19-20 september) en Nove Mesto (29 september-4 oktober, twee manches). De wereldbekermanche in het Italiaanse Val di Sole (12-13 september) is inmiddels afgelast. Het plan is om Van der Poel alle MTB-wedstrijden te laten rijden.

UCI-ranking

Een probleem: Van der Poel zal eind september moeten kiezen tussen de Wereldbeker in Nove Mesto en de Waalse Pijl. De Waalse klassieker staat namelijk gepland voor 30 september. In oktober richt Van der Poel zich dan weer op het wegwielrennen, aangezien hij eveneens wil schitteren in wedstrijden als de Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van der Poel staat momenteel vijfde op de UCI-ranking in het mountainbiken. Roodhooft: “Het is nu nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de punten van vorig jaar. Verdwijnen de punten? Of blijven ze langer staan? We hebben geen zin om weg te zakken en willen in de top-40 blijven staan.” Dit is belangrijk met het oog op een goede startpositie in de komende wedstrijden.