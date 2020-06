Wereldbeker MTB in Val di Sole is afgelast woensdag 3 juni 2020 om 15:53

Ruim twee weken geleden werd de nieuwe mountainbikekalender bekendgemaakt, maar daarvan kan nu al weer de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole worden geschrapt. De tweede ronde om de Wereldbeker zou plaatsvinden in het weekend van 11 tot 13 september.

De beslissing is genomen na nieuwe maatregelen van de autoriteiten in de provincie Trentino in de strijd tegen het coronavirus. Die maatregelen verbieden alle internationale sportevenementen tot aan 15 oktober. De UCI en de organisatie zochten in eerste instantie nog naar mogelijkheden om de wedstrijd uit te stellen naar een latere datum, voordat ze tot de afgelasting overgingen.

Medio mei kwam de UCI met de boodschap van een herschikte mountainbikekalender. Vanaf september hoopt de wielerbond weer wereldbekerwedstrijden te gaan rijden. Daarvoor zijn op sommige locaties twee manches gepland. Het WK mountainbike wordt tussen 5 en 11 oktober gehouden in het Oostenrijkse Leogang.

Programma UCI World Cup Mountainbike 2020

Lenzerheide (5-6 september) / XCO en DHI

Val di Sole (12-13 september) / XCO en DHI

Les Gets (19-20 september) / XCO en DHI

Nove Mesto na Morave (29 september-4 oktober) / twee manches XCO

Maribor (15-18 oktober) / twee manches DHI

Lousa (29 oktober-1 november) / twee manches DHI

WK mountainbike (5-11 oktober) / XCO en DHI

XCO = Cross Country

DHI = Downhill