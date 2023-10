zondag 29 oktober 2023 om 18:25

Mathieu van der Poel rijdt deze winter ’tien à vijftien’ crossen en overweegt deelname aan Vuelta in 2024

Mathieu van der Poel zal zijn veldritseizoen eind december pas beginnen. Dat heeft hij verteld tijdens een vraaggesprek na het Madrid Criterium, een wegwedstrijd die hij zondag op zijn naam schreef. Bij deze gelegenheid liet MVDP ook weten misschien deel te zullen nemen aan de Vuelta a España in 2024.

“Ik begin het crossseizoen eind december”, begon Van der Poel. “‘Het zal een beetje vergelijkbaar zijn met vorig seizoen. Ik rijd tien à vijftien crossen, met het WK als de afsluiter.” Welke crossen Van der Poel precies zal rijden en waar hij zijn rentree zal maken, is nog niet bekend. Vorig jaar begon hij op 27 november met een overwinning in de Wereldbeker Hulst.

Uiteraard waren ze in Madrid ook benieuwd of Van der Poel eens van start zal gaan in de Vuelta a España. “Volgend jaar is een mogelijkheid, vanwege de Olympische Spelen”, vertelde de wereldkampioen. “Het is een speciaal seizoen. Ik overweeg het. We weten nog niet wat we zullen doen, maar de Vuelta is een optie voor volgend jaar.”