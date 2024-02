Zeger Schaeken • zondag 4 februari 2024 om 18:08 zondag 4 februari 2024 om 18:08

Mathieu van der Poel aast op zegerecord Eric De Vlaeminck: “Enige wat mij nog motiveert”

Interview Mathieu van der Poel vloog zondag naar zijn zesde en misschien wel makkelijkste wereldtitel veldrijden ooit. Achteraf ging het slechts over één thema: zal hij de komende seizoenen blijven crossen? “Soms vraag ik me af of dit het nog wel waard is”, zei Van der Poel tegen de verzamelde pers.

Heb je ooit zo ontspannen aan de start van een WK gestaan?

“Nee, misschien niet. Het was toch een heel ontspannen manier om naar het WK toe te leven, ook voor mij. Dat is natuurlijk ook de beste manier om toe te leven naar zo’n grote koers.”

Is dit de makkelijkste WK-zege ooit?

“Dat is moeilijk te zeggen. Uiteraard was het vorig jaar helemaal anders. Het parcours was toen ook compleet anders. En met Wout van Aert erbij is het misschien ook nog iets lastiger. Maar je moet de renners kloppen die op het WK zijn.”

We hebben je dit seizoen ook wel eens makkelijker zien winnen. Lag jouw piek eerder op het seizoen?

“Ik denk vooral dat de andere jongens vandaag op hun best waren. Ik heb ook gewoon geen risico’s genomen. Ik heb gecontroleerd gekoerst, dat was het belangrijkste. Het zou heel stom zijn om een domme valpartij te hebben of door een lekke band de WK-titel verloren zien te gaan.”

Wat betekent deze wereldtitel nog voor jou?

“Het wereldkampioenschap is altijd speciaal. Het is ook altijd een moeilijke wedstrijd om te winnen. Aan het einde van de rit telt ook alleen deze regenboogtrui. Voor mij is het ook onmogelijk om een van de klassementen te winnen. Dat is onmogelijk te combineren met het wegseizoen. Dan blijft er maar een wedstrijd over en dat is het WK.”

Je bent nu een titel verwijderd van het record van Eric De Vlaeminck. Is dat iets wat je motiveert om te blijven crossen?

“Ja, ik denk dat dat de enige motivatie is om in de winter opnieuw te gaan crossen. De rest van het seizoen, zoals ik al vaker zei, is niet belangrijk. Er telt maar een wedstrijd en dat is het wereldkampioenschap.”

Wil je dan tonen dat je de beste bent? Of ben je daar niet mee bezig?

“Laten zien dat ik de beste ben, is niet iets waar ik mee bezig ben. Ik ben alleen bezig met dat record. Iedereen praat nog steeds over dat record van De Vlaeminck. Dat is iets wat de mensen gewoon niet vergeten. Zelfs vele jaren na zijn carrière wordt erover gepraat. Dat zijn dus de zaken die tellen en mij bezig houden.”

Wat doet je dan nog twijfelen om wel te stoppen?

“Ik geniet nog steeds van de cross, het is iets wat ik echt graag doe. Maar het is niet alleen de cross. Het is alles wat er daarnaast nog bijkomt. Het kost veel energie. Soms vraag ik me af of het het wel waard is om elke wedstrijd bier over je te krijgen. Al zou dat de beslissing niet te hard moeten beïnvloeden. Aan de andere kant mag ik het ook niet gewoon laten passeren.”

“Zo’n dag op de cross vraagt gewoon veel van je. Het racen is misschien wel het makkelijkste deel van de dag. Mijn focus ligt ook meer en meer op de weg, daar liggen mijn grote doelen. En misschien ook nog steeds op de mountainbike. Soms vind ik het dan leuk om een langere periode te hebben waarin ik gewoon kan trainen. Maar het is niet een beslissing die ik zelf kan maken.”

Is het een optie om dan alleen het WK te rijden?

“Nee, dat denk ik niet. Je moet ook nog steeds er omheen plannen. Gewoon een cross rijden, dat wil ik ook gewoon niet. Als ik het ga blijven doen, zal het altijd op de manier zijn zoals ik dit jaar heb gedaan.”

Zdeněk Štybar heeft vandaag ook afscheid genomen van het wielrennen. Je kent hem best goed, toch?

“Zeker. We trainen veel samen. Vooral tijdens de coronapandemie hebben we samen veel uren gemaakt. Toen was het quasi elke dag. Hij heeft een geweldige carrière gehad. We zullen ook na zijn carrière samen trainen. Hij woont ook niet ver van mij.”

Wat zijn jouw plannen nu voor de komende weken?

“Ik neem nu een paar weken vakantie. Daarna zal ik opnieuw opbouwen richting de klassiekers. Binnen enkele weken zullen we communiceren wat mijn plannen zijn voor de zomer. Of ik vanavond ga feesten? We zullen zien, ik heb morgen een vroege vlucht.”